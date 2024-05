Drogen-Razzia an berüchtigtem Platz: Hamburger Kneipe dicht – Festnahmen

Razzia am berüchtigten Hansaplatz: Am späten Mittwochnachmittag stürmt die Hamburger Polizei die Kneipe „Windstärke 11“. Zwei Männer werden vorläufig festgenommen – und die in der Trinker- und Drogenszene bekannte Kneipe zudem komplett dicht gemacht.

Um kurz nach 17 Uhr bekamen die Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei und des Landeskriminalamtes von den zivilen Kräften vor Ort grünes Licht. Von der Ellmenreichstraße rannten die Einheiten über den Hansaplatz bis zu der Kneipe. Drinnen hielten sich zu dem Zeitpunkt neun Personen auf, davor um die zehn.

Razzia am Hansaplatz: Polizei stürmt „Windstärke 11“

Die „Windstärke 11“ am Hansaplatz ist bekannt in der Trinker- und Drogenszene rund um den Hauptbahnhof und St. Georg. Das Wetter in den vergangenen Wochen tat sein Übriges, entsprechende Menschenmengen hatten sich dort regelmäßig drinnen und draußen versammelt – bei entsprechendem Lärmpegel.

Daraufhin waren mehrere Beschwerden von Anwohnern eingegangen, zudem hatte die Polizei mehrere Hinweise bekommen, dass in der „Windstärke 11“ gedealt wird.

Razzia Hansaplatz: Zwei Personen vorläufig festgenommen

Die Beamten nahmen die Identitäten mehrerer Verdächtigen auf. Bei einer ersten Durchsuchung wurden bei einem Mann 28 szeneübliche, verkaufsfertige Einheiten Kokain gefunden. Der Mann, der erst kürzlich aus dem Knast entlassen wurde, wurde jetzt vorläufig festgenommen. Die Polizei prüft derzeit, ob eine U-Haft angeordnet werden kann.

Zwei Männer wurden bei der Razzia am Mittwoch vorläufig mitgenommen. Marius Röer Zwei Männer wurden bei der Razzia am Mittwoch vorläufig mitgenommen.

Bei einem weiteren Mann ohne festen Wohnsitz fanden die Beamten 14 verkaufsfertige Einheiten Kokain in der Hosentasche plus etwa 600 Euro Bargeld. Er wurde ebenfalls vorläufig mitgenommen, die Polizei prüft auch hier eine mögliche Untersuchungshaft.

In einer herrenlosen Bauchtasche entdeckten die Einsatzkräfte zudem 20 Gramm Marihuana, mehrere Tabletten sowie zehn weitere Koks-Tütchen. Am Abend wird ein Drogenspürhund noch einmal durch die Lokalität schnüffeln.

Razzia Hansaplatz: „Windstärke 11“ muss vorerst dicht gemacht werden

Mit dabei war auch ein Mitarbeiter des Bezirksamtes Hamburg-Mitte. Schon zuvor hatte die Behörde die Öffnungszeit des Ladens aufgrund der eingegangenen Beschwerden auf 22 Uhr beschränkt. Am Mittwoch stellte der Mitarbeiter jetzt fest, dass der Brandschutz nicht gegeben und eine Fluchttür nicht benutzbar ist. Daher muss die Kneipe vorerst komplett schließen. Die Polizei kündigte an, auch künftig Präsenz auf und in der Nähe des Hansaplatzes zu zeigen.