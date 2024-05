Razzia in Hamburg – Glücksspielautomat bei Friseur sichergestellt

Erneut sind Polizei und Mitarbeiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte zu Überprüfungen von Läden in Harburg und Heimfeld angerückt. Ziel war es, den Kampf gegen illegales Glücksspiel fortzusetzen. Mit Erfolg. Fünf illegale Geräte wurden sichergestellt, eines davon bei einem Friseur.

Los ging es am Donnerstag gegen 17.30 Uhr. Zunächst wurden die Beamten bei einem Friseur in der Heimfelder Straße vorstellig. Dort in einem Hinterraum wurde man fündig und stellte einen illegalen Glücksspielautomaten sicher. Zudem fanden Polizisten einen Umschlag mit mutmaßlich gefälschten Ausweispapieren. Strafverfahren gegen den Betreiber wurden eingeleitet.

Beamte stellen fünf Glückspielautomaten und 2500 Euro Bargeld sicher

Weiter ging es zum Stader Tor. Dort in einer Bar fand man drei nicht zugelassene Daddel-Automaten. Gleiches in einer Shisha-Bar am Harburger Rathausplatz. Die Bar wurde geschlossen. Zudem wurden bei den Durchsuchungen rund 2.500 Euro Bargeld sichergestellt.