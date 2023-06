Bei Razzia in Hamburg: Polizei macht großen Fund – Festnahmen

Die Polizei hat bei Wohnungsdurchsuchungen im Rahmen eines größeren Betrugsverfahrens in Hamburg und Norddeutschland Drogen entdeckt. In einem Apartment in Altona wurden neben Beweismitteln auch eine riesige Menge an verbotenen Rauschmitteln entdeckt. Es blieb nicht das Einzige, was die Beamten dort sicherstellten. Ein Mann und eine Frau (beide 24) wurden noch am selben Tag festgenommen.

Mehr als 30 Verdächtige stehen im Fokus der Kripo: Sie sollen im großen Stil Waren gekauft, diese storniert und zur Retoure angemeldet haben, damit das Geld wieder zurückkommt. Problem: Die Waren wurden nie zurückgeschickt.

Razzia in Hamburg: Drogen, Munition und ein Gewehr entdeckt

In einer der Wohnungen, die von den Beamten am Mittwoch gefilzt wurden, befanden sich mehr als 20 Kilo Koks und etwa acht Kilo Marihuana. Ein Polizeisprecher: „Dazu stellten sie auch noch ein Gewehr und mehrere hundert Schuss Munition sicher.“

Die Ermittlungen in der Angelegenheit wurden an das Drogendezernat (LKA 62) übergeben. Die Beamten machten noch am Mittwochabend zwei Verdächtige aus, einen 24-Jährigen und eine gleichaltrige Frau. Ihn lokalisierten sie an der Rautenbergstraße (St. Georg) und sie am Hörgensweg (Eidelstedt). „Beide wurden vorläufig festgenommen“, so der Sprecher weiter. Die 24-Jährigen hatten laut Polizei mehrere Handys und knapp 2500 Euro in bar bei sich.

Die Verdächtigen wurden ins Untersuchungsgefängnis gebracht. Die Entscheidung zum Erlass eines Haftbefehls steht noch aus. (dg)