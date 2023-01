Schrecklicher Unfall auf der A7: 52-jähriger Mann stirbt

Schrecklicher Unfall auf der Autobahn A7: Bei einem Auffahrunfall vor dem Elbtunnel ist am Montagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen.

Gegen 16.30 Uhr fuhr der 52-Jährige mit seinem Smart laut Polizeiangaben in das Heck eines Lkw. Er hatte offenbar auf der Autobahn A7 in Höhe der Anschlusstelle Marmstorf das Ende eines Staus vor dem Elbtunnel übersehen. Wegen Bauarbeiten und eines vorangegangenen Fahrzeugbrandes im Elbtunnel war dieser am Montagnachmittag nur einspurig befahrbar.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Drogenkrieg: „Die erschießen ihre Gegner einfach“

Der Mann wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit, doch die Reanimationsversuche scheiterten. Er verstarb noch am Unfallort.

Die Autobahn A7 wurde gesperrt, der Verkehr über die Gegenfahrbahn abgeleitet. Mit Behinderungen muss laut Polizei noch bis in die Abendstunden gerechnet werden. (prei)