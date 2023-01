Pkw-Brand – Elbtunnel stundenlang gesperrt

Die Rauchsäule war schon von weitem zu sehen: Im Elbtunnel hat ein Auto Feuer gefangen. Die Fahrbahnen waren zwischenzeitlich komplett gesperrt.

Ein Pkw ist am Montagmittag im Hamburger Elbtunnel in Brand geraten, das bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber der MOPO.

#VerkehrHH

Aufgrund eines brennenden PKW in der 1. Röhre in Richtung Norden ist der #Elbtunnel #A7 aktuell komplett gesperrt. Bitte weicht weiträumig aus. pic.twitter.com/GPxMvF7QEM — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) January 23, 2023

Demnach befand sich das Auto in der rechten Röhre des Tunnels in Richtung Norden. Die Fahrbahnen wurden in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei bat darum, dem Bereich weiträumig auszuweichen.

Laut eines Feuerwehr-Sprechers hat der Einsatz gegen 14.13 Uhr begonnen. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz, samt Bergung des Fahrzeugs, dürfte jedoch noch einige Zeit dauern.

Fahrtrichtung Süd durch den #A7 Elbtunnel wird in Kürze freigegeben. RiFa #FL beibt ca. eine Stunde noch gesperrt. Freigabe eines Fahrstreifens RiFa Nord vorr. 16 Uhr. Ausweichen ü. A1, A21,B205! Reparaturarbeiten ELT starten heute Nacht. @PolizeiHamburg @SH_Polizei @Polizei_WL https://t.co/RXppmLLT2D — Autobahnverkehr Nord (@Autobahn_Nord) January 23, 2023

Mittlerweile sind die dritte und vierte Röhre des Tunnels wieder freigegeben, wie die Polizei auf Twitter mitteilt. Auch in Richtung Norden sei der Elbtunnel nun wieder frei. Der Verkehr wird dort einspurig an der Brandstelle vorbeigeführt, heißt es.