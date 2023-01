Tote, Verletzte, Schießereien mit Maschinenpistolen: Die Verteilungskämpfe im Hamburger Drogenmilieu erreichen extreme Ausmaße, wie die jüngsten Gewalttaten in Tonndorf und Osdorf zeigen. Statistisch fallen inzwischen alle zwei Monate Schüsse – und die Polizei hat dieser Eskalation gegenwärtig kaum etwas entgegenzusetzen, warnt ein Kripo-Beamter. Die Polizeiführung selbst sieht das anders.

Tote, Verletzte, Schießereien mit Maschinenpistolen: Die Verteilungskämpfe im Hamburger Drogenmilieu erreichen extreme Ausmaße, wie die jüngsten Gewalttaten in Tonndorf und Osdorf zeigen. Statistisch fallen inzwischen alle zwei Monate Schüsse – und die Polizei hat dieser Eskalation gegenwärtig kaum etwas entgegenzusetzen, warnt ein Kripo-Beamter. Die Polizeiführung selbst sieht das anders.

„Wir haben es mit einer Generation an Kriminellen aus dem Rauschgiftmilieu zu tun, die nicht davor zurückschrecken, ihre Kontrahenten einfach zu erschießen“, sagt Jan Reinecke, Hamburger Landesvorsitzender des Bundes deutscher Kriminalbeamter (BdK), zur MOPO.

Zwar gab es schon vorher blutige Auseinandersetzungen im Drogenmilieu, doch Schusswaffen waren meistens nicht im Spiel. Der Auftakt zur gegenwärtigen Eskalation war eine Schießerei in der Fischbeker Heide am 4. April 2020. An diesem Tag hörten Passanten in der sogenannten „Wolfsschlucht“ Schüsse und alarmierten die Polizei. Die Beamten fanden dort einen Mann mit einem Beinschuss.

Schüsse in der Fischbeker Heide – Zivilfahnder verletzt

Die Polizisten nahmen im Rahmen der Fahndung zwei Männer, die sich in der Nähe des Tatortes aufhielten und unschlüssige Angaben machten, als mutmaßliche Tatbeteiligte fest. Die Polizei ging von einer Tötungsabsicht aus, die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Schnell wurde klar, dass es sich um eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Drogendealern handelte.

Im April 2020 wurde ein Mann in der Fischbeker Heide angeschossen. Es ging um Drogen. JOTO Im April 2020 wurde ein Mann in der Fischbeker Heide angeschossen. Es ging um Drogen.

In der Nacht zum 22. Dezember 2020 wieder ein ähnlicher Einsatz am selben Ort: Weil Anrufer Hilferufe meldeten, rückten mehrere Streifenwagen und zwei Zivilfahnder an. Letztere wurden am Tatort von einem Mann angegriffen und schwer verletzt. Der Angreifer flüchtete unerkannt. Auch hier wurde ein Bezug zum Drogenhandel vermutet.

In der Folgezeit nehmen die Schießereien im Drogenmileu immer mehr zu – besonders im Bereich Harburg. Im Phoenix-Viertel rund um die Wilstorfer Straße wird auch am hellichten Tage geschossen. Laut einem Polizisten grenzt es an ein Wunder, dass bisher nicht auch Unbeteiligte zu Schaden gekommen sind.

Schießereien nahmen mit Beginn der Pandemie zu

Dezember 2021 wurden zwei Männer durch Schüsse vor einer Drogeneinrichtung verletzt. Beide wurden vom Notarzt versorgt und kamen in eine Klinik. Nur einen Monat zuvor schon war es zu Schüssen ganz in der Nähe gekommen. In der Lassallestraße wurden zwei Menschen durch Schüsse verletzt. Auch hier soll es um Drogen gegangen sein.

Ein Insider vermutet, dass der organisierte Drogenhandel mit Beginn der Corona-Pandemie mehr in den Fokus geraten ist. Kneipen, Discos, Bars und Bordelle waren zwar geschlossen, doch immer wieder wurden Partys in Hinterzimmern der Lokalitäten festgestellt und bei Razzien gesprengt. Bei diesen Aktionen fanden die Ermittler häufig Drogen und hohe Geldbeträge und gewannen Einblicke in die Strukturen des verborgenen Rauschgifthandels.

Im Juli 2022 wurde Terry Sch. in einer Shisha-Bar an der Lübecker Straße regelrecht hingerichtet. Privat. Im Juli 2022 wurde Terry S. in einer Shisha-Bar an der Lübecker Straße regelrecht hingerichtet.

Inzwischen gibt es bei den Auseinandersetzungen mit Schusswaffen im Hamburger Drogen-Milieu mindestens einmal im Quartal Verletzte und auch Tote. Im Juli 2022 stellte die Polizei eine neue und brandgefährliche Eskalation der Auseinandersetzungen fest. In einer Shisha-Bar an der Lübecker Straße (Hohenfelde) wurde ein 27-Jähriger regelrecht hingerichtet – unter anderem durch einen Kopfschuss. Abgefeuert aus einer Maschinenpistole.

Ladehemmung: Täter laden eiskalt nach

Nach MOPO-Informationen hätte es bei dieser Tat durchaus mehr Tote oder Verletzte geben können. Die Waffe hatte eine Ladehemmung. Der Schütze soll noch versucht haben, den Defekt vor Ort zu beheben. Als das nicht klappte, flüchtete er zusammen mit seinem Komplizen. Im Dezember 2022 wurden nach aufwendigen Ermittlungen mehrere Tatverdächtige festgenommen.

Doch es kam noch schlimmer: In Tonndorf wurden am 10. Januar dieses Jahres ein Mann (26) und sein teurer Audi von Kugeln regelrecht durchsiebt. Der 26-Jährige überlebte trotz zahlreicher Treffer in seinem Körper. Sein Beifahrer (30) erlitt einen Streifschuss. Beide sind der Polizei wegen Drogendelikten bekannt.

Im Januar 2023 wurde ein Mann in Tonndorf von mehreren Schüssen getroffen. Er überlebte schwer verletzt. Marius Röer Im Januar 2023 wurde ein Mann in Tonndorf von mehreren Schüssen getroffen. Er überlebte schwer verletzt.

Noch vor Eintreffen der Polizeikräfte versuchte der 30-Jährige zwei Taschen in einem vorbeikommenden Taxi verschwinden zu lassen. Darin fand man zwei Pistolen – eine mit leergeschossenem Magazin. Die Angegriffenen hatten die Schüsse auf sie offenbar erwidert und sollen mehrfach auf ein Auto geschossen haben, das eiligst vom Tatort flüchtete. Projektile schlugen sogar in Häuserwänden ein.

Zehn Tage später wieder ein Verletzter durch Schüsse

Nur zehn Tage später fielen wieder Schüsse – diesmal in einem Park in Osdorf nahe dem Elbe Einkaufszentrum (EEZ). Ein Mann (33) wurde durch einen Schuss in ein Bein schwer verletzt. Zeugen wollen drei Männer gesehen haben, die wegrannten.

Trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber gelang den Männern unerkannt die Flucht. Nach MOPO-Informationen ist das Opfer in Zusammenhang mit einem Drogendelikt der Polizei bekannt.

Neue Generation von Kriminellen schreckt vor nichts zurück

Der Kriminalpolizist Reinecke blickt mit Sorge auf diese Entwicklung innerhalb der organisierten Kriminalität: Im Zuge der „EncroChat“-Ermittlungen, bei denen Nachrichten auf der bei Kriminellen beliebten Plattform „EncroChat“ entschlüsselt wurden und wertvolle Hinweise lieferten, habe man bei zahlreichen Durchsuchungen auch Kriegswaffen und vollautomatische Waffen gefunden. „Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Kriminellen aus dem Rauschgiftmilieu anfangen, diese auch zu nutzen“.

Jan Reinecke vom Bund deutscher Kriminalbeamter (BdK) schlägt Alarm. RUEGA Jan Reinecke vom Bund deutscher Kriminalbeamter (BdK) schlägt Alarm.

Doch es gebe zu wenig Personal, um zügig gegen die Täter zu ermitteln, sagt der Hamburger BdK-Vorsitzende. Ganz anders sehen das Hamburgs Polizeiführung sowie die Innenbehörde und verweisen auf hunderte Haftbefehle im Zusammenhang mit den „EncroChat“-Ermittlungen – und auf neue Arbeitskräfte.

Polizei Hamburg verweist auf Erfolge gegen Drogenkriminalität

Denn mit den Gewinnen der Kriminellen seien neue Stellen bei den Ermittlungsbehörden geschaffen worden. Inzwischen seien rund 300 Kräfte im Bereich der organisierten Kriminalität im Einsatz – ein Rekordwert.

Hamburgs Drogenmarkt soll neu aufgeteilt werden

Möglicherweise ist die verstärkte Ermittlungsarbeit ein Grund dafür, dass die Gewalt im Drogenmilieu auf Hamburgs Straßen derzeit eskaliert: Wird ein Täter verurteilt, entsteht ein Macht-Vakuum, das von nachrückenden Gangstern gefüllt wird. Die Folge sind Verteilungskämpfe, die nun mit erschreckender Brutalität geführt werden.