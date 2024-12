Hohe Belohnung für Hinweise auf den Hamburger Treppenhauskiller

Mit drei Schüssen hat bislang unbekannter Mann auf Florian B. geschossen und ist anschließend geflohen. Nachbarn und Rettungskräfte versuchten, den Jungunternehmer noch zu reanimieren – erfolglos. Florian B. verstarb mit 31 Jahren im Treppenhaus vor seiner Wohnungstür. Nun lobt die Polizei 5000 Euro für mögliche Hinweise auf den Täter aus.

Gegen 22.10 Uhr hatte Florian B. am 20. Oktober 2024 das Treppenhaus am Herrengraben betreten. Er kam vom Sport, trug eine große Umhängetasche. Nur wenige Sekunden später feuerte der Unbekannte drei Schüsse auf ihn ab und flüchtete in Richtung Hafenrand. Das Opfer ist vorbestraft, saß wegen Drogendelikten bereits in München im Gefängnis.

Fall Florian B.: Polizei erhofft sich mit Belohnungsgeld neue Zeugen

Nun sollen 5000 Euro zur Aufklärung der Bluttat führen. Patrick Schlüse, Pressesprecher der Polizei Hamburg: „Personen, die Hinweise auf den Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg (040) 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.“

Das könnte Sie auch interessieren: Vollgemüllte Wohnung brennt aus: 15 Menschen evakuiert – Mann in Lebensgefahr

Zeugen beschrieben den Täter als männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er trug dunkle Kleidung und soll ein „südländisches Erscheinungsbild“ gehabt haben, so die Polizei.

20. Oktober 2024: Ermittler sichern Spuren am Tatort in der Straße Herrengraben. Sebastian Peters 20. Oktober 2024: Ermittler sichern Spuren am Tatort in der Straße Herrengraben.

Erst vor wenigen Wochen fand in der Hauptkirche St. Michaelis die Trauerfeier von Florian B. statt. Zivile Einsatzkräfte der Polizei beobachteten die Zeremonie in der Hoffnung, den möglichen Schützen unter den Trauernden zu erkennen. Offenbar verlief dieser Ermittlungsansatz ins Leere.