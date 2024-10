Am Sonntagabend wurde die Polizei in die Hamburger Innenstadt gerufen: Zeugen hatten mehrere Schüsse in einem Treppenhaus gehört. Eine Person wurde tot aufgefunden. Die Mordkommission ermittelt.

Die Einsatzkräfte erreichten um kurz nach 22 Uhr das Mehrfamilienhaus in der Straße Herrengraben mitten in der Hamburger City. Wie ein MOPO-Reporter berichtete, hatten Zeugen zuvor drei Schüsse im Treppenhaus gehört.

Schüsse am Herrengraben in Hamburg: Ein Toter

Die Polizei bestätigte der MOPO am Montagmorgen, dass eine Person starb. Einsatzkräfte, unter anderem mit Maschinenpistolen bewaffnet, suchten die Gegend zusammen mit einem Hund ab. Auch Beamte der Bundespolizei waren beteiligt. Eine Person soll im Tatortbereich überprüft worden sein, ob diese aber mit der Tat in Verbindung steht, war zunächst unklar. Mehr Infos will die Polizei am frühen Vormittag herausgeben.

Ermittler sichern Spuren am Tatort in der Straße Herrengraben. Sebastian Peters Ermittler sichern Spuren am Tatort in der Straße Herrengraben.

Die Mordkommission (LKA 41) übernahm die Ermittlungen, der Bereich rund um das Wohnhaus wurde weiträumig abgesperrt und Zeugen wurden befragt. Die Spurensicherung übernahm die Arbeit innerhalb des Treppenhauses. Mehrere Zeugen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut, darunter auch die Angehörige des Opfers.

Nach ersten Informationen sollen der oder die Täter geflüchtet sein. Unweit des Tatorts befindet sich eine Bar, die zu dem Zeitpunkt von einigen Menschen besucht war. Auch hier fanden Befragungen der Kripo-Beamten statt.