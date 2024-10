Am 2. Juli 2024 wurde der Hochbahnmitarbeiter Thomas B. (39) durch einen Unfall am Jungfernstieg vor der Haspa aus dem Leben gerissen. Die Tage danach beschreibt seine Frau Simone B. wie einen freien Fall. Ein Gefühl wie in Trance, ein Funktionieren. Teilweise fehlt ihr die Erinnerung. „Es ist ein Schmerz, der noch immer nicht zu beschreiben ist“, sagt die 37-Jährige und entschuldigt sich für die laufenden Tränen. Doch der Schritt an die Öffentlichkeit ist ein Herzenswunsch. Sie erklärt: „Ich möchte mich bei den vielen lieben Menschen bedanken, die meinen kleinen Fynn (4) und mich so unterstützt haben. Wir sind überwältigt und so dankbar.“ Die MOPO traf Simone B. zum Gespräch.