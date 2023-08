15-Jähriger von Sattelzug überrollt: Polizei bestätigt schlimmen Verdacht

Der Fall des am Dienstagnachmittag von einem Lkw überrollten 15-Jährigen hat eine neue, tragische Wendung bekommen.

Am Morgen nach dem tödlichen Unfall steht der riesige Sattelzug noch auf dem Parkplatz des Supermarktes, daneben flanieren Einkäufer: Es ist Markttag. Dass hier nur wenige Stunden zuvor ein 15-Jähriger sein Leben verloren hat, daran erinnern Blumen und Grablichter, die am Rand der Zufahrt stehen.

Trauernde haben am Mittwoch Blumen und Grabkerzen an der Zufahrt zu dem Supermarktparkplatz abgelegt. hfr Trauernde haben am Mittwoch Blumen und Grabkerzen an der Zufahrt zu dem Supermarktparkplatz abgelegt.

Und genau diese Zufahrt spielt eine wichtige Rolle bei der Rekonstruktion des Unfalls: Die Polizei Hamburg bestätigte am Mittwoch, dass der 67-Jährige mit seinem Sattelzug überhaupt nicht auf den Supermarktparkplatz hätte abbiegen dürfen. Ein gut sichtbares Straßenschild an der Zufahrt weist auf das Verbot hin.

15-Jähriger von Sattelzug überrollt: Zeugen mussten psychologisch betreut werden

Der 15-Jährige war gegen 16.15 Uhr am Dienstag auf dem Radweg unterwegs, als der 67-Jährige mit seiner Zugmaschine von der Osdorfer Landstraße auf den Parkplatz abbog. Dabei „erfasste der Sattelzug den in

gleicher Richtung fahrenden Radfahrer“, so Polizeisprecher Sören Zimbal.

Der 15-Jährige wurde so schwer verletzt, dass der Rettungsdienst nichts mehr für ihn tun konnte. Er verstarb noch am Unfallort. Zeugen und Angehörige mussten vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden.

Die Polizei bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 040 42 86 56 789 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Der ADFC plant eine Mahnwache am Unfallort, wie Sprecher Dirk Lau auf MOPO-Anfrage bestätigte. Der genaue Termin befindet sich noch in der Abstimmung. (josi)