Wieder Ärger am Winterhuder Kai: Großeinsatz der Polizei

Die Polizei ist am Montagabend mit mehreren Streifenwagen nach Winterhude ausgerückt. Anwohner am Heynspark hatten mal wieder Lärm gemeldet und angegeben, dass es auch zu einer Schlägerei gekommen sei.

Viele Jugendliche und Heranwachsende nutzten den ersten wärmeren Tag dieses Jahres, um draußen Party zu machen. Gegen 22 Uhr am Montag sollen sich laut Polizei größere Gruppen auf den Grünflächen rund um den Winterhuder Kai versammelt haben.

Partylärm in Winterhude – Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen an

Es sei getrunken worden. Vereinzelt soll auch Musik aus kleinen Lautsprecherboxen wahrzunehmen gewesen sein. Dazu Gegröle und Gejohle. Ein Ärgernis, das Anwohner schon im vergangenen Jahr auf die Palme brachte.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Immer wieder war es dann auch zu Polizeieinsätzen gekommen. So auch am Montagabend. Anwohner hatten sogar eine Schlägerei gemeldet. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Party-Exzessen – so reagiert die Behörde

Eine körperliche Auseinandersetzung oder gar Verletzte haben die Beamten laut Lagedienst nicht feststellen können. Mehrere Personen seien aber überprüft worden.