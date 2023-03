Paukenschlag bei Hamburger CDU: Landeschef Ploß gibt Posten ab!

Paukenschlag bei der Hamburger CDU! Auf einer Klausurtagung hat der aktuelle Landesvorsitzende Christoph Ploß seinen Posten abgegeben. Sein Nachfolger steht bereits fest: Fraktionsvorsitzender Dennis Thering soll ab dem 3. April neuer Landeschef werden.

„Wir waren seit längerem der Meinung, dass es sinnvoll ist, die Ämter des Landes- und Fraktionsvorsitzenden in eine Hand zu legen“, so Ploß. Das Frühjahr 2023 sei dafür mit Blick auf die Bürgerschaftswahl 2025 genau der richtige Zeitpunkt. Die Zusammenarbeit mit Thering sei „freundschaftlich, kollegial und geschlossen“ gewesen. Er kündigte an, Thering mit allen seinen Kräften zu unterstützen.

Thering wird neuer CDU-Landeschef – so geht es mit Ploß weiter

Thering wurde einstimmig nominiert und soll ab dem 3. April seinen neuen Posten antreten. Nun müssen die Delegierten dem Vorschlag Anfang April beim Landesparteitag noch zustimmen. Er freue sich, die CDU mit hohem Engagement zu führen. Er dankte Ploß für diesen „großen Schritt“ und betonte seine „große Geste“, sich selbst zurückzunehmen.

Christoph Ploß (r.) gibt seinen Posten ab. Dennis Thering soll ab dem 3. April CDU-Landeschef werden. dpa Christoph Ploß (r.) gibt seinen Posten ab. Dennis Thering soll ab dem 3. April CDU-Landeschef werden.

Thering war nach der Wahlschlappe der CDU bei der Bürgerschaftswahl im Februar 2020 zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Er hatte das Amt von André Trepoll übernommen. Die Christdemokraten waren bei der Wahl auf 11,2 Prozent der Stimmen gekommen. Das war das schlechteste Ergebnis der Partei bei einer Bürgerschaftswahl in Hamburg. Der 38-Jährige will bei der Bürgerschaftswahl 2025 der Spitzenkandidat der Partei im Wahlkampf werden und hofft diesmal auf einen starken Dreikampf um die Stimmen der Bürger.

Und wie geht es nun mit Ploß weiter? Er bleibt Bundestagsabgeordneter sowie Kreisvorsitzender und Landesgruppenvorsitzender in Hamburg-Nord. Thering will ihn auch für 2025 wieder als Spitzenkandidat für den Bundestag vorschlagen.

Zuletzt war Ploß wegen seines Feldzugs gegen das Gendern sowie der Debatte um das Thema E-Fuels in aller Munde. Der 37-Jährige referierte kürzlich im Bundestag zum Thema, ließ sich anschließend auf eine Internet-Debatte ein – und offenbarte dabei eine deutliche Wissenslücke. Einsicht zeigte er dabei keine.