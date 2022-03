Hamburgs Schulen: Diese Corona-Regeln bleiben nach den Ferien bestehen

Abstand, Masken, Tests: Die Hamburger Schulbehörde hat am Mittwoch angekündigt, welche Corona-Maßnahmen auch nach den Ferien weiter gelten. Während es im Theater- und Musikunterricht erste Lockerungen geben wird, bleibt die Maskenpflicht auch nach dem Ende der Ferien am 18. März weiter bestehen.

„Alle Schulen können somit nach den Schulferien im Musikunterricht und im Darstellenden Spiel unter Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen auf Abstandsgebote, Einschränkungen und Masken verzichten“, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Auch jahrgangsübergreifende Chöre und Schulorchester dürfen wieder gemeinsam Musik machen.

Masken, Tests, Lüften: Diese Maßnahmen bleiben erhalten

Die Lockerungen würden bereits jetzt in der Ferienbetreuung „behutsam“ beginnen. Aufgrund der Infektionsgefahr durch Reiserückkehrer:innen sollen die weiteren Sicherheitsmaßnahmen auch noch in den ersten 14 Tagen nach den Märzferien beibehalten werden.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Die Maskenpflicht, die Testpflicht dreimal pro Woche, die Lüftungspflicht und der Betrieb der Lüftungsgeräte werde über den 20. März hinaus bis zum 3. April gelten. Ab dem 4. April seien laut der Schulbehörde Lockerungen insbesondere im Bereich der Maskenpflicht möglich, wenn die Lage es ermögliche.

Hamburg wartet auf Vorgaben vom Bund

„Grundsätzlich verfolgen wir das Ziel, den Schülerinnen und Schülern in diesem Frühjahr so schnell wie möglich so viel normalen Schulalltag wie möglich anbieten zu können“, so Schulsenator Rabe. In welchen Schritten dies geschehen wird, sei abhängig von der Gesetzeslage auf Bundesebene.

Das könnte Sie auch interessieren: Schülerzahlen steigen rasant: An Hamburgs Schulen wird’s richtig voll

Aktuell sei auch noch nicht absehbar, welche Vorgaben das geänderte Infektionsschutzgesetz, das derzeit auf Bundesebene abgestimmt wird, für die Zeit nach dem 20. März enthalten werde. „Nach allen uns vorliegenden Informationen wird sich dieses erst in der letzten Ferienwoche konkretisieren“, sagte Rabe. (abu)