Palästina-Demo eskaliert! 20-Jähriger wegen Angriff auf Polizisten vor Gericht

Ein 20-Jähriger legte sich auf einer Pro-Palästina-Demo gleich mit mehreren Polizisten an. Einer der Beamten verlor bei der Auseinandersetzung ein Stück Zahn. Jetzt muss sich der Randalierer vor Gericht verantworten.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft dem 20-Jährigen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte vor. Der Angeklagte war Teilnehmer einer nicht angemeldeten Pro-Palästina-Demo am 21. Oktober dieses Jahres in St. Georg. Dort hatte sich zunächst eine Gruppe von circa 30 Personen an der Böckmannstraße versammelt, die unter anderem Palästina-Flaggen mit sich führten und entsprechende Parolen riefen.

Gegen 15.30 Uhr löste die Polizei die Veranstaltung, die zwischenzeitlich auf circa 70 Personen angewachsen war, auf. Zunächst verteilten sich die Teilnehmer in verschiedene Richtungen. Doch nur kurze Zeit später, gegen 16 Uhr, sammelten sich laut Polizei plötzlich in der Spitze bis zu 500 Personen auf dem Steindamm. Sie riefen pro-palästinensische Parolen, bedrängten die Einsatzkräfte und griffen diese mit Flaschen und Steinen an.

Eskalation bei Pro-Palästina-Demo: 20-Jähriger wegen Angriff auf Polizisten vor Gericht

Unter ihnen war auch der Angeklagte. Als mehrere Demonstranten versuchten, Polizisten bei der Ingewahrsamnahme eines Protestlers zu stören, soll er sie dabei verbal angestachelt haben. Einer der Beamten forderte den Angeklagten daraufhin auf, sich auszuweisen. Dieser weigerte sich jedoch laut Staatsanwaltschaft und versuchte, abzuhauen. Als die Beamten seine Arme ergriffen, soll er mehrfach versucht haben, sich loszureißen. Dabei traf er laut Anklage einen der Beamten mit dem Ellenbogen am Kinn, so dass diesem ein Schneidezahn absplitterte.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg verbietet pro-palästinensische Demonstration nach dem Freitagsgebet

Einen weiteren Beamten biss er laut Staatsanwaltschaft zweimal in die linke Hand. Dieser trug allerdings Handschuhe, weshalb er durch den Angriff nicht verletzt wurde.

Am Dienstag wird dem 20-Jährigen der Prozess vor dem Amtsgericht Harburg gemacht.