Hamburg: Hunderte bei pro-palästinensischer Demo – Polizei rückt mit Wasserwerfer an

Am Steindamm/Ecke Stralsunder Straße (St. Georg) haben sich am Samstagmittag Menschen zu einer pro-palästinensischen Demo versammelt. Solche Demos hatte die Versammlungsbehörde verboten.

Nach MOPO-Informationen waren es zunächst etwa 150 Leute, die am Steindamm protestierten: Laut Lagedienst kamen immer wieder Personen zusammen, die Gruppe sei stetig größer geworden – „mit eindeutiger Position“ so ein Sprecher. In der Spitze sollen mehrere Hundert Menschen demonstriert haben.

Hamburg: Polizei ordert Wasserwerfer hinzu

Die Polizei zeigte daraufhin mit zahlreichen Kräften Präsenz, zog sogar einen Wasserwerfer hinzu. Eine Sprecherin: „Die Situation vor Ort wurde als verbotene Versammlung eingestuft und im Anschluss aufgelöst.“

Die Beamten stellten die Identitäten zahlreicher Teilnehmer fest, erteilten auch Aufenthaltsverbote. Man werde den Tag über im Bereich der Innenstadt bleiben, „um weitere spontane Versammlungen direkt zu unterbinden“, so die Sprecherin weiter.

Ein Wasserwerfer der Polizei fährt in Richtung Steindamm. Scoopig/hfr Ein Wasserwerfer der Polizei fährt in Richtung Steindamm.

Die Versammlungsbehörde hatte vergangenes Wochenende per Allgemeinverfügung jegliche pro-palästinensischen Demos verboten; also alle, „die inhaltlich einen Bezug zur Unterstützung der Hamas oder deren Angriffe auf das Staatsgebiet Israels aufweisen“, so ein Polizeisprecher.

Die Verfügung wurde bis zum morgigen Sonntag verlängert. Durch die Verfügung waren bereits diverse ordentlich angemeldete Demonstrationen verbotenen worden. (dg/rüga)