Hamburg verbietet pro-palästinensische Demonstration nach dem Freitagsgebet

Rund 7000 Menschen wurden am Freitag zu einer pro-palästinensischen Demonstration in St. Georg erwartet. Am Freitagmittag hat die Stadt Hamburg den Protest verboten.

Nach Polizeiangaben hätte die Demonstration von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr ab Steindamm/Ecke Pulverteich unter dem Titel „Gegen koloniale Strukturen im Nahen Osten“ stattfinden sollen. Angemeldet worden war sie von einer Privatperson.

Hamburg verbietet Palästina-Demo – Polizei vorbeireitet

Das von der Versammlungsbehörde ausgesprochene Verbot erfolgte aufgrund einer entsprechenden Gefahrenprognose, wie die Polizei auf Anfrage der dpa mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren: Behörde zeigt klare Kante: Pro-Hamas-Demos in Hamburg bleiben verboten

Für den Fall, dass doch Menschen zu der Demonstration wegen des Gaza-Kriegs erscheinen sollten, ist die Polizei vorbereitet: „Wir werden trotz des Verbots mit Einsatzkräften vor Ort sein.“ (dpa/mp)