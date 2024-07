Hamburger Verkehrsader bald gesperrt – das müssen Autofahrer jetzt wissen

Die Wellingsbütteler Landstraße in Ohlsdorf ist eine wichtige Hamburger Verkehrsader, doch sie ist in die Jahre gekommen. Deswegen wird die Straße jetzt jahrelang saniert. Wann die Arbeiten beginnen, welcher Abschnitt wann gesperrt wird – und wo Autofahrer umgeleitet werden.

Ursprünglich war dazu eine Vollsperrung des gesamten Abschnitts von der Fuhlsbüttler Straße bis zur Rolfinckstraße vorgesehen – davon hatten sich die Planer Ende 2021 nach massiven Protesten aber doch wieder verabschiedet.

Wellingsbütteler Landstraße: Sperrung startet am 5. August – Sanierung dauert dreieinhalb Jahre

Wie der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) nun bekannt gab, werden die Arbeiten am 5. August zwischen Fuhlsbüttler Straße und Schluchtweg starten. In dieser Zeit wird die Straße von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr voll gesperrt, ansonsten wird sie zu einer Einbahnstraße stadteinwärts in Richtung Fuhlsbüttler Straße. Ganztägige Sperrungen sollen nur vereinzelt erfolgen. Die Arbeiten sollen im Sommer 2025 abgeschlossen werden.

Danach beginnt die zweite Bauphase in Richtung Osten. Ende 2027 soll dann die gesamte Wellingsbütteler Landstraße in neuem Glanz erstrahlen. Während der Bauarbeiten werden die Autofahrer über den Saseler Damm und die Alte Landstraße bis zur Fuhlsbüttler Straße umgeleitet.

Eines steht fest: An der Grundsanierung der Wellingsbütteler Landstraße, die in den Wellingsbütteler Weg übergeht, führt kein Weg vorbei. Laut „Hamburg Wasser“ sind die Siele mehr als 100 Jahre alt. Im schlimmsten Fall würde sich ein Hohlraum unter der Straße bilden, so dass diese einbricht. Dazu kommt: Der Asphalt ist in die Jahre gekommen und auch die Gas- und Stromleitungen haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Neue Rad- und Fußwege sind ebenfalls geplant. (mp)