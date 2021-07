Am Samstag startet der umfangreiche Umbau der vielbefahrenen Max-Brauer-Allee in Altona: Bis zum Sommer 2022 soll der erste Abschnitt im Bereich der Kreuzung zur Holstenstraße fertig sein. Dabei wird es vor allem für Autofahrer Beeinträchtigungen geben.

Ziel des Umbaus soll es sein, die Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich zu erhöhen – insbesondere für Radfahrer und Fußgänger. Zwischen Ehrenbergstraße und Königsstraße wird den Autofahrern ein Fahrstreifen weggenommen, der dann zu einer Radspur umgewandelt werden soll. Der Radweg wird im Kreuzungsbereich zusätzlich durch Rotmarkierungen und Piktogramme geschützt. Auch Busse bekommen laut Plan eine verbreiterte Spur. Um weiteren Platz zu schaffen, fallen 72 von 232 Parkplätzen weg.

Hamburg: Bauarbeiten an der Max-Brauer-Allee starten

Nachdem die ursprünglichen Pläne bereits 2018 abgeschlossen waren, wurden sie nach einer Einigung mit der Volksinitiative Radentscheid nochmal überworfen: Radfahrer bekommen noch mehr Platz auf den Fahrstreifen, für Lastenräder soll es zusätzliche Stellplätze geben. Im südlichen Kreuzungsarm der Holstenstraße soll außerdem ein Radweg entstehen, der beidseitig durch Bordsteine vom Fußweg und der Fahrbahn abgesetzt ist.

Die Bauarbeiten werden vor allem für Autofahrer zu Beeinträchtigungen führen: Für sie gibt es nur eine Fahrspur in jede Richtung. Das Linksabbiegen soll an der Kreuzung nur von der Max-Brauer-Allee in die Holstenstraße in Richtung Holstenplatz möglich sein. Für den Busverkehr sollen Ersatzhaltestellen eingerichtet werden.

Da sich die Baumaßnahmen unter anderem wegen der Corona-Pandemie verzögert haben, gab es zwischenzeitig Pop-Up-Bikelanes. In den kommenden Jahren wird die Max-Brauer-Allee auch an weiteren Abschnitten bis zur Palmaille umgebaut. Die Planungen hierfür sind noch nicht vollständig abgeschlossen. (mhö)