Neue S-Bahn-Station Ottensen: Termin für Eröffnung steht fest

Lange mussten die Hamburger auf die Eröffnung der neuen S-Bahn-Station Ottensen warten. Jetzt sollen bald die Bahnen durch die Station im Stadtteil Altona rattern.

Ganze vier Mal wurde der Eröffnungstermin der S-Bahn-Station Ottensen bereits verschoben. Materialknappheit und Lieferschwierigkeiten hätten dazu geführt, dass die Termine nicht eingehalten werden konnten. Jetzt soll es aber so weit sein: Die Deutsche Bahn will die Station am Mittwoch, den 31. Mai, in Betrieb nehmen.

Das könnte Sie auch interessieren: Jahrelange Sperrung: Wird der neue S-Bahn-Tunnel zum Desaster?

So ganz fertig ist die Station direkt an der Bahrenfelder Straße allerdings noch nicht. Der Zugang West der barrierefreien Station an der Daimlerstraße wird noch fertiggestellt und voraussichtlichn erst im Herbst eröffnet. (mp)