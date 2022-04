Neue Deponie für Hamburgs Hafenschlick in der Nordsee?

Wohin mit dem Hafenschlick? Diese Frage ist seit Jahren ungeklärt und sorgt auch immer wieder für heftige Diskussionen mit den Nachbarländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Nun gibt es offenbar eine Idee: Eine neue Deponie in der Nordsee soll die Lösung sein.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte vor dem Überseeclub, dass viel getan werden könne, was das Thema Schlick angehe. Das berichtete der NDR zuerst. Eine Option wäre die Tiefwasserreede, ein Gebiet nördlich von Langeoog in der Nordsee (Niedersachsen), in dem Hamburg, Niedersachsen und der Bund künftig ihren Schlick abladen könnten.

Hamburgs Hafenschlick: Neue Deponie in der Nordsee?

Ein Sprecher des niedersächsischen Umweltministeriums wollte die Pläne bisher weder dementieren noch bestätigen und verriet dem NDR nur, dass man an einer gemeinsamen Lösung für das Schlick-Problem interessiert sei.

Zuletzt hatten Hamburgs Pläne, den Schlick vor der Insel Scharhörn verklappen zu wollen, für Gegenwind von Umweltverbänden, aber Niedersachsen und Schleswig-Holstein kritisierten dieses Vorhaben. Der Plan wurde nicht realisiert. (mp/cnz)