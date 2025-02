Nach schwerem Schicksalsschlag: Hamburger TV-Köchin im Babyglück

Sie strotzt immer vor Energie, doch in den vergangenen Wochen war es ruhig geworden um Hamburgs Fernsehköchin Zora Klipp. Die MOPO erfuhr den traurigen Grund dafür. Doch nun meldet sich die 34-Jährige strahlend mit einer besonders schönen Nachricht zurück: Sie verkündet ihre erste Schwangerschaft.

Sie ist die Inhaberin der „Weidenkantine“ (Eimsbüttel) und des „Blattgold“ (Sternschanze) – und auch aus Fernsehshows wie „DAS! schmeckt“ (NDR) bekannt. Regelmäßig begeistert Zora Klipp ihre 62.000 Follower auf Instagram mit guter Laune und News aus ihrem Alltag als Köchin und Gastronomin. In einem aktuellen Instagram-Video spricht sie über ihre Social-Media-Pause.

Zora Klipp verkündet Schwangerschaft

„Mein Leben wurde komplett auf den Kopf gestellt die letzten Wochen“, erzählt Zora Klipp darin zunächst. „Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mein Leben in den letzten sechs Wochen aussah. Ich wünsche das wirklich keinem, es war die Hölle.“ Weiter erklärt sie das Geschehene nicht. Doch auf MOPO-Nachfrage heißt es aus ihrem Umfeld: „Zora hatte vor kurzem erst einen schrecklichen Schicksalsschlag in der Familie“. Dazu äußern möchte sie sich derzeit nicht.

Doch Zora Klipp blickt trotzdem glücklich in die Zukunft. Sie freue sich auf alles, was jetzt auf sie zukomme, erzählt sie in dem Video.

Ein richtig cooles Projekt habe sie derzeit in der Pipeline – dann schwenkt Zora Klipp die Kamera auf ihren Babybauch. „Nein, ich habe nicht zu viel gegessen. It’s a little baby inside of me“, sagt sie und strahlt. „Das wird ein sehr aufregendes Jahr.“

Und ihre Kollegen gratulieren: „Yeah, new chefs coming soon“, kommentiert Spitzenköchin Cornelia Poletto. „Glückwunsch! Das ist das Größte im Leben! So toll“, schreibt Tarik Rose vom „Restaurant Engel“. (sir)