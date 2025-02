Beliebtes Restaurant in Eppendorf schließt – was die Inhaber Neues planen

Beste Lage, moderne deutsche Küche: Seit sieben Jahren führt das Gastro-Paar Désirée und Jens Manzel das „Schuback am Park“ in Eppendorf. Hier kommen Schnitzel, Rinderroulade und Pannfisch auf den Tisch. Gleich vor der Tür lädt der Hayns Park zum Spaziergang nach dem Essen ein. Doch nun verkünden sie das Aus des beliebten Restaurants. Welche Gründe sie nennen, was sie Neues planen und wie die Stammgäste reagieren.

Erst vor kurzem lockten Désirée und Jens Manzel ihre Gäste mit einem besonderen Angebot: Alle Hauptgänge gab es bei ihnen im Januar zum Einheitspreis von 20,25 Euro. So wollten sie „trotz schwieriger Marktbedingungen Neukunden begeistern“, um „in herausfordernden Zeiten zu bestehen“. Denn auch die Inhaber des „Schuback am Park“ (Eppendorfer Landstraße 165) hatten mit den gestiegenen Kosten, der Mehrwertsteuer von 19 Prozent und Personalmangel zu kämpfen. Nun verkündet das Gastro-Paar, trotz aller Bemühungen, das Aus ihres Restaurants.

Das „Schuback am Park“ schließt – neue Bar ist geplant

„In Hamburg sagt man tschüs“, schreiben die Gastronomen auf Instagram. „Nach sieben Jahren ist für uns der richtige Zeitpunkt, etwas zu verändern. Wir lassen Sorgen, Nöte, keinen richtigen Urlaub, Dauerstress und wenig Privatleben hinter uns. Das ,Schuback am Park’ wird gehen.“ Nur noch bis Mitte März können Gäste hier essen.

Doch es gibt auch schon neue Pläne, denn dieser Ort habe „Magie und Potential.“ Das Paar möchte die Räumlichkeiten renovieren und umbauen, um dort im April die Ganztagesbar „Manzels – Guten Tag & Abend“ zu eröffnen. Dort gibt es dann nur noch „Snacks, Lunch, Abendbrot, Feinkost, Wein“ und auch Kaffee zum Mitnehmen. Sie nennen es einen „Ort des Gaumensex und der Gelassenheit.“

Und die Gäste zeigen sich begeistert: „Glückwunsch dazu, den Mut aufzubringen, flexibel mit seinem Konzept, mit seinem Leben im Wandel zu sein“, schreibt jemand auf Social Media. Oder: „Das klingt toll. Geselligkeit wird immer wichtiger.“