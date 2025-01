Sie wollte unter falschem Namen einchecken: Luxus-Hotel lässt Alice Weidel abblitzen

Als Gast war sie nicht erwünscht: Das Hamburger Hotel Louis C. Jacob an der Elbchaussee (Nienstedten) soll die AfD-Parteivorsitzende Alice Weidel abgewiesen und ihr die Übernachtung verweigert haben. Sie musste sich dann kurzfristig nach einer Alternative umsehen.

Schon bevor die Chefin der rechten Partei am Donnerstagabend im Rathaus eintraf, war ihr von einem Großteil der Hamburger viel Unmut und Abneigung entgegengeschlagen: In der Innenstadt gab es eine große Demo mit Zehntausenden Teilnehmern gegen die AfD und der Hamburger Sender „Ahoy Radio“ spielte eine Stunde lang den Song „Schrei nach Liebe“ von „Die Ärzte“ in Dauerschleife.

Hotel an der Elbchaussee lehnt Alice Weidel ab

Weidel, die die Demonstranten mit „Schergen im Dritten Reich“ verglich und gern in dem schicken Hotel an der Elbchaussee übernachten wollte, wurde nach MOPO-Informationen an der Rezeption abgewiesen. Sie soll ihr Zimmer unter einem falschen Namen reserviert haben, und als die Hotelmitarbeiter sie dann erkannten, sollen sie sie gebeten haben, zu gehen. Offiziell sagte die Hotelsprecherin nur: „Die DSR Hotel Holding, zu der auch das Hotel Louis C. Jacob gehört, äußert sich grundsätzlich nicht zu Informationen über ihre Gäste.“ Die Bundestagsfraktion der AfD antwortete nicht auf MOPO-Anfrage. Laut „Abendblatt“ kam sie dann im Marriott-Hotel am Flughafen unter.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Wer hat Angst vor der AfD? Eine Spurensuche von Wilhelmsburg bis Blankenese

Eine Spurensuche von Wilhelmsburg bis Blankenese Alles schnieft ! Was Ärzte und Krankenkassen zur Erkältungswelle sagen

Was Ärzte und Krankenkassen zur Erkältungswelle sagen Zoff um Bunker-Hotel: Ex-Geschäftspartner bekriegen sich per Anwaltsschreiben

Ex-Geschäftspartner bekriegen sich per Anwaltsschreiben Mittagstisch für unter 10 Euro: Lunch-Adressen mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis

Lunch-Adressen mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis 20 Seiten Sport: Was St. Paulis Niederlage beim Letzten in Bochum bedeutet & was Ex-HSV-Trainer Tim Walter über Nachfolger Merlin Polzin sagt

Was St. Paulis Niederlage beim Letzten in Bochum bedeutet & was Ex-HSV-Trainer Tim Walter über Nachfolger Merlin Polzin sagt 20 Seiten Plan7: Lach-Garantie beim „Comedy Pokal“, Fatih Akins Film als Theaterstück & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Auf Facebook bedienen sich wütende AfD-Fans der gleichen Phrasen wie Weidel und begeben sich in die Opferrolle. „Für solch einen Ort des Hasses und der Ausgrenzung ist der Boykott dringend notwendig. So hat es 1933 auch angefangen“, heißt es da und „Die Nazis tragen heute ein rot-grünes Mäntelchen. Möge Hamburg in seinem rot-grünen Siff untergehen.“

Auch die AfD Hamburg äußert sich auf ihrer eigenen Facebook-Seite und schreibt „Das Hotel Louis C. Jacob soll gestern Dr. Alice Weidel eine Übernachtung verweigert haben. Wie niederträchtig ist das?“

Das könnte Sie auch interessieren: Alice Weidels skurrile Show im Hamburger Rathaus: Hetze im Herzpullover

Demonstranten, ein Radiosender, ein Hotel: Viele Hamburger haben Alice Weidel gezeigt, dass sie sie in der Hansestadt nicht haben wollen. Auf Instagram schrieb die Parteivorsitzende dennoch: „Ich komme wieder, Hamburg!“ Wenn sie denn ein Hotel findet.