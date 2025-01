Am Donnerstagabend spricht die Co-Vorsitzende und Kanzlerkandidatin der AfD Alice Weidel im Hamburger Rathaus. Ihrem Unmut darüber wollen die Hamburger mit einer Demonstration mit dem Motto „Alle gegen den Faschismus“ Luft machen. Und auch der Sender „ahoy Radio“ will mit einer Aktion deutlich zeigen, was er von Weidel hält.

„Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe“, heißt es in einem bekannten Song von „Die Ärzte“. Entstanden ist er 1993 vor dem Hintergrund der rechtsextremen Übergriffe auf Ausländer in mehreren deutschen Städten. Angesichts des Rechtsrucks in ganz Europa wird er immer relevanter, und wird deshalb am Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr im „ahoy Radio“ (empfangbar über App, DAB+ und im Internet) auf Dauerschleife gespielt.

„Hamburg steht auf gegen Ausländerhass und für die Menschlichkeit und Demokratie. Das Lied von die Ärzte

bringt auf den Punkt, was bei dieser Partei und ihren Anhängern alles schief läuft“, so Intendant Lars Meier. Die Demo gegen die Weidel-Rede beginnt am Donnerstag um 17 Uhr auf der Kirchenallee am Hauptbahnhof. (prei)