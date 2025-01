„Alle gegen den Faschismus“: Weidel in Hamburg – große Demo geplant

„Alle gemeinsam gegen den Faschismus!“: Unter diesem Motto will das Hamburger Bündnis gegen Rechts auf die Straße gehen, wenn die rechtsextreme Partei mit ihrer Bundesvorsitzenden Alice Weidel als Zugpferd in den Hamburger Wahlkampf startet.

„Im Rathaus ist kein Platz für rassistische, antifeministische, sozialfeindliche Demagogie und andere Formen der Menschenfeindlichkeit“, heißt es in dem Aufruf zur Demo gegen Weidels Auftritt im Hamburger Rathaus am Donnerstag (16. Januar). Der Zug beginnt am selben Tag um 17 Uhr auf der Kirchenallee am Hauptbahnhof. Der Auftritt von Alice Weidel im Rathaus wird um 19 Uhr erwartet.

Hamburger Bündnis gegen Rechts warnt vor AfD

„Die AfD ist auf dem Weg zur faschistischen Partei“, warnt das Bündnis in dem Aufruf und zählt die zahlreichen Verbindungen zwischen AfD-Mitgliedern und rechtsextremistischen Terrorgruppen und Reichsbürgern auf. Auch die „smart und eloquent auftretende“ Weidel sei „keineswegs gemäßigter als der Rest ihrer Partei“.

Verantwortlich für die Mitteilung zeichnet die Hamburger Sozialwissenschaftlerin und Linken-Politikerin Cornelia Kerth. Sie ist beim Bündnis gegen Rechts aktiv und Bundesvorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN/BdA).

An der Mönckebergstraße/Ecke Bergstraße ist eine Zwischenkundgebung geplant. Die Abschlusskundgebung soll es am Reesendamm geben. (mp)