Lkw kracht gegen U-Bahn-Brücke – U1 mehr als 24 Stunden unterbrochen

Ein Rumms mit Folgen: Am Donnerstagmittag krachte ein Lkw an der U1-Haltestelle Meiendorfer Weg in eine Brücke. Zwischen den Haltestellen Volksdorf und Berne wurde der U-Bahn-Betrieb daraufhin eingestellt. Seit Freitagnachmittag fahren die Bahnen wieder – allerdings mit einer Einschränkung.

Die Schäden an der Brücke sind „enorm“, verkündete die Hochbahn am Donnerstagabend. Mit den Reparaturarbeiten konnte erst in der Nacht begonnen werden. Die Arbeiter konzentrierten sich zunächst auf das stadtauswärts fahrende Gleis, da dieses weniger stark beschädigt war. Mittlerweile wurden die Arbeiten an dem Gleis abgeschlossen, so ein Sprecher der Hochbahn.

U1: Verkehr läuft nach Sperrung wieder

Das gegenüberliegende Gleis sei zwar stärker beschädigt worden, habe allerdings einen Belastungstest bestanden, so dass es zumindest mit Schrittgeschwindigkeit wieder befahren werden könne. Das verminderte Tempo wird laut Unternehmen keine signifikante Auswirkung auf den Schienenverkehr haben.

Ein durchgängiger Betrieb in beide Richtungen ist somit wieder möglich. Zunächst mussten einige Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden. Diese sind mittlerweile abgeschlossen. Gegen 15:30 Uhr wurde der Betrieb wieder aufgenommen.(mp)