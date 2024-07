Köhlbrandbrücke und Triathlon: Dieses Wochenende gibt’s zahlreiche Sperrungen

Zum 22. Mal finden in Hamburg die „Triathlon Championship Series“ statt: Die Sportler starten am Samstag, 13. Juni in den Einzelrennen und am Sonntag, 14. Juli in einer Mixed-Staffel. Schon ab Freitag müssen Autofahrer deshalb im Innenstadtbereich mit Einschränkungen rechnen, dazu kommt auch noch die komplette Sperrung der Köhlbrandbrücke.

Der Radkurs verläuft in diesem Jahr in einer größeren Schleife um die Binnenalster, in dem Gewässer wird auch geschwommen. Die Laufrunde in den Einzelrennen verläuft westlich der Alster. Sie startet am Jungfernstieg und endet an der Mönckebergstraße. Es werden beim Triathlon sowohl Profis als auch Hobbysportlerinnen und -sportler an den Start gehen.

Triathlon in Hamburg: Diese Bereichen sind gesperrt

In der Innenstadt, westlich der Außenalster sowie in St. Pauli, an der Großen Elbstraße und Altona-Altstadt wird es aufgrund des Triathlons teilweise schon ab Freitagnachmittag umfangreiche Straßensperrungen geben. Eine interaktive Sperr-Übersicht gibt es auf der Website des Veranstalters inklusive den voraussichtlichen Uhrzeiten.

Die Innenstadt sollte laut Veranstalter im Süden über Deichtortunnel – Willy-Brandt-Straße und im Norden über die Straßen An der Alster – Kennedybrücke – Alsterglacis – Theodor-Heuss-Platz umfahren werden. Stadteinwärts können der Klosterwall, der Steintorwall bis Georgsplatz auf der Hauptbahnhofseite genutzt werden. Der Ring 1 ist weiterhin ab Esplanade und im Verlauf Gorch-Fock-Wall in Richtung St. Pauli befahrbar.

Köhlbrandbrücke ab Freitagabend komplett gesperrt

Die Hamburger Polizei empfiehlt, mit S- oder U-Bahnen anzureisen. Die Zufahrten zum Flughafen in Fuhlsbüttel werden von der Veranstaltung nicht beeinträchtigt. Das Verkehrsinfotelefon der Polizei ist zudem am Samstag von 8 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 17 Uhr unter (040) 428 656565 erreichbar.

Das ist aber noch nicht alles: Ab Freitag, 22 Uhr bis Montagfrüh um 5 Uhr wird die Köhlbrandbrücke vollständig gesperrt. Laut Hamburg Port Authority muss die Verkehrsader gewartet und repariert werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert: Diese führt in Richtung Westen vom Roßdamm über die Hohe-Schaar-Straße, den Moorburger Hauptdeich und die Waltershofer Straße auf die Finkenwerder Straße. In Richtung Osten geht es genau andersherum. (aba)