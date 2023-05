Nach Mega-Konzert: Metallica spendet große Summe an Hamburger Vereine

Metallica haben am Freitag im Volksparkstadion ein Mega-Konzert abgeliefert: 50.000 Zuschauer, ein musikalischer Ritt durch die Band-Historie. Während der M72 World Tour spenden die Rock-Legenden in jeder Stadt, in der sie auftreten, zwei Vereinen eine große Summe Geld – und auch in Hamburg unterstützen sie zwei Organisationen.

Sowohl die soziale Einrichtung „CaFée mit Herz“ als auch die Essensausgabe „Dein Topf“ können sich über je 40.000 Euro freuen. Metallica teilte am Freitag mit, dass sie die Vereine mit der großzügigen Spende unterstützen wollen.

Metallica spendet 80.000 Euro an das „CaFée mit Herz“ und „Dein Topf“

Das „CaFée mit Herz“ auf St. Pauli gibt es seit rund 23 Jahren. Bedürftigen wird hier eine warme Mahlzeit und Kleidung angeboten. Auch Duschen, ärztliche Versorgung und soziale Beratung gibt es hier. Nach eigenen Angaben nutzen das Angebot täglich rund 300 Menschen.

„Dein Topf“ wurde während des ersten Lockdowns der Corona-Pandemie gegründet und bietet am Wochenende eine Lebens­mittel­ver­teilung und Essen­aus­gabe an. Die Organisation in Altona richtet sich an Obdachlose, bedürftige oder alte Menschen aber auch Studenten, Allein­stehende und Allein­er­ziehende.

„Wir danken den Fans, die das Volksparkstadion füllten, und der gesamten Metallica-Familie, dass sie uns geholfen haben, zwei Organisationen zu unterstützen, die so wichtige Dienste leisten. Wir sind stolz darauf, ihre Arbeit zu unterstützen“, so die Rockband.

Das zweite Metallica-Konzert in Hamburg findet Sonntagabend statt – natürlich auch wieder im Volksparstadion. Es gibt noch einige, wenige Tickets ab 133,40 Euro. (mp)