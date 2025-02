Nach großem Erfolg: TV-Koch öffnet festen Shop in Hamburg

„Warum aufhören, wenn’s am schönsten ist?“: Der Pop-Up Store von Steffen Henssler in der Mönckebergstraße bleibt dauerhaft. Das gab der Fernseh-Koch auf Instagram bekannt – und kündigt seinen Followern weitere große Neuigkeiten an.

„Richtig gelesen, wir bleiben!“, steht es in Großbuchstaben auf dem Instagram-Beitrag von Steffen Henssler geschrieben. Der Pop-Up Store des Fernsehkochs, der ursprünglich nur bis zum 28. Februar an der Mönckebergstraße 7 bleiben sollte, bleibt nun dauerhaft. „T-online“ berichtete zuerst.

Henssler verkündet zweiten Pop-Up Store

In einem Video bedankt sich Henssler bei allen Hamburgern und Touristen, die den Store in den vergangenen Monaten besucht haben. „Wir sind sogar ein bisschen am Gucken, ob wir noch eine andere Ladenfläche finden, die ein bisschen größer ist – aber erst einmal sind wir hier“, verrät der 52-Jährige.

Am Samstag ist der Koch selbst vor Ort und nutzt die Zeit, auch einige Artikel in dem Store zu unterschreiben. In den Kommentaren sammeln sich erfreute Reaktionen: „Das ist so toll, dass ihr bleibt“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer meint: „Wie cool! Ich freue mich…“

Hensslers Pop-Up Store wurde am 31. August vergangenen Jahres an der Adresse in der City eröffnet. Doch es soll nicht der einzige Store dieser Art bleiben: Demnächst sei noch ein zweites Pop-Up Geschäft in der Nähe von Kaiserslautern geplant, so Henssler. Zudem können sich seine Follower auf „brandheiße News“ freuen, die demnächst bekannt gegeben werden. Genauere Details hält der Koch aber noch geheim. (mwi)