Eine über 350 Jahre alte Reetdachkate mit Terrasse und großem Garten: Die Event-Location „Alster Au“ in Duvenstedt ist vor allem bei Hochzeitspaaren beliebt. Hier werden große Feste gefeiert. Doch nun baut Inhaberin Katja Kröger das Traditionshaus um. Denn all das reicht nicht mehr: „Wir müssen Instagram-tauglicher werden und ein schöner Foto-Spot sein“, sagt die 50-Jährige zur MOPO. „Nur so können wir wettbewerbsfähig bleiben.“ Was genau sie für die jungen Gäste plant.