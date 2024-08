In zwei Wochen geht’s los: TV-Koch eröffnet Shop in Hamburg

Mehrere Restaurants, ein Online-Shop, Touren und TV-Shows – „umtriebig“ wäre wohl eine untertriebene Beschreibung für Steffen Henssler. Nun wagt er ein neues Format für einen Auftritt und kündigt einen Pop-Up-Store in Hamburg an.

Dafür verliert er nicht viele Worte: „Moin! Am 31.8 geht’s los! Große Eröffnung vom Hensslers Pop Up Store Hamburg, in der Mönckebergstraße! Pfannen, Gewürze, Teriyakisauce und vieles mehr…! Ahoi, Steffen“, schreibt der Koch auf Facebook. Dazu gibt’s ein Foto von einem fröhlich grinsenden Henssler vor dem mit einer bunt gestreiften Folie verborgenen Glaseingang des Geschäfts. Auf Instagram hält der sich mit einem „Hensslers Pop up Store!

Am 31.8 große Eröffnung!“ noch knapper.

In den Kommentaren sind vor allem begeisterte Stimmen zu der Ankündigung zu finden. „Viel Erfolg“, schreiben viele oder „Cool!“.

Dabei lief es für Steffen Henssler in letzter Zeit nicht immer rund: Da gab es Insolvenzanträge vom „GO! by Steffen Henssler“, „Happi“-Filialen mussten dichtmachen und am Bremer Standort seiner „Ahoi“-Kette gab es einen Hygiene-Skandal. Da kann man für Henssler nur hoffen, dass der Pop-Up-Store mehr Glück hat! (prei)