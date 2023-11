Es sollte ein modernes Sushi-Restaurant mitten in der Hamburger City werden – doch daraus wird erstmal nichts: Aus für das neuste Projekt von Steffen Henssler! Was eigentlich geplant war, was hinter der Entscheidung steckt und wie es jetzt weitergeht, lesen Sie hier.

Es sollte ein modernes Sushi-Restaurant mitten in der Hamburger City werden – doch daraus wird erstmal nichts: Aus für das neueste Projekt von Steffen Henssler! Was eigentlich geplant war, was hinter der Entscheidung steckt und wie es jetzt weitergeht, lesen Sie hier.

„Happi by Henssler“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von Promi-Koch Steffen Henssler und seinem jüngeren Bruder Peter. Die beiden sind keine Fans der Bescheidenheit: „Eine Geschmacksreise der Superlative“ verspricht das Lokal den Besucherinnen und Besuchern. Das Besondere: Die Gäste können sich die Sushi-Rollen ganz individuell und nach ihrem Geschmack zusammenstellen.

Steffen Henssler: „Happi“-Restaurant zieht doch nicht ins Springer Quartier

Es gibt schon zwei Standorte in Bremen, einen in Hannover und je einen an den Ostsee-Orten Grömitz und Scharbeutz. „More coming soon“, heißt es auf der „Happi“-Website: Eigentlich sollte nämlich auch eine Filiale nach Hamburg kommen.

Genauer gesagt sollte es in das Springer-Quartier am Axel-Springer-Platz in die Neustadt ziehen – doch daraus wird jetzt offenbar nichts: „Die ursprünglich positive Beurteilung des Standortes für unser Konzept hat sich geändert. Wir suchen derzeit nach einer alternativen Fläche“, sagte Peter Henssler der MOPO.

Das Springer Quartier in der Hambuger City: Hier hin sollten das „Happi by Henssler“ eigentlich ziehen – doch daraus wird wohl nichts. (Archivbild) Google Maps Das Springer-Quartier in der Hamburger City: Hier hin sollten das „Happi by Henssler“ eigentlich ziehen – doch daraus wird wohl nichts. (Archivbild)

Die Eröffnung im Springer-Quartier war eigentlich schon für den vergangenen Sommer geplant, doch schon seit geraumer Zeit hatten keine Bauarbeiten mehr in der 500 Quadratmeter großen Fläche stattgefunden. Das „Hamburger Abendblatt“ hatte zuerst darüber berichtet.

Zukunft des „Happi by Henssler“ ist ungewiss

Wie es nun mit dem neuesten Schätzchen, dem Hamburger „Happi by Henssler“, weitergeht – unklar.

Das Restaurant „Ahoi“ von TV-Koch Steffen Henssler in Scharbeutz (Archivbild) imago/Christian Ohde Das Restaurant „Ahoi“ von TV-Koch Steffen Henssler in Scharbeutz (Archivbild)

Die „Happi“-Kette ist nur eines der Projekte von TV-Koch Steffen Henssler. Zu seinem Gastro-Imperium gehören unter anderem auch der Lieferservice „GO by Steffen Henssler“ und die „Ahoi“-Restaurants, die in insgesamt 13 deutschen Städten – vor allem in Norddeutschland – zu finden sind.

Steffen Henssler: Gastro-Visionär und Fernseh-Koch

Die meisten werden Henssler wohl aber als Fernseh-Koch kennen. In unzähligen Formaten trat er schon auf – besonders erfolgreich ist er mit der Vox-Sendung „Grill den Henssler“, am vergangenen Sonntag lief die letzte Folge der diesjährigen Staffel.

Doch nicht immer werden die Ideen von Gastro-Visionär Henssler mit Erfolg gekrönt: Anfang des Jahres ging sein Restaurant in der Europa-Passage „Kinneloa“ pleite. Henssler hatte das Lokal, in dem „California Street Food“ angeboten wurde, zusammen mit HSV-Präsident Marcell Jansen ins Leben gerufen.

Doch wegen der Corona-Pandemie blieb die Kundschaft im Einkaufszentrum aus. Nach MOPO-Informationen war der Umsatz des Restaurants um 75 Prozent eingebrochen.