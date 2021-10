Am Montagnachmittag waren Whatsapp, Instagram und Facebook auf einmal weltweit für fast sieben Stunden nicht mehr erreichbar. Hamburgs amtierender Datenschutzbeauftragter Ulrich Kühn hat jetzt eine stärkere Regulierung der Sozialen Netzwerke gefordert.

„Die konsequente Durchsetzung der datenschutzrechtlichen Anforderungen in Europa wäre ein notwendiger erster Schritt“, sagte Kühn der „Augsburger Allgemeinen“. Er rechnet damit, dass auch international die Bestrebungen, den Facebook-Konzern stärker zu regulieren, zunehmen werden.

„In den USA steht Facebook aktuell unter erheblichem politischen Druck wegen seiner intransparenten Geschäftspraktiken“, sagte Kühn. Seine Behörde ist für Facebook in Deutschland zuständig. Der Ausfall habe deutlich gemacht, wie sehr Facebook seine Sozialen Netzwerke inzwischen verknüpft habe. „Dass alle großen Dienste – Facebook, WhatsApp und Instagram – zugleich betroffen waren, zeigt die enge Nähe dieser Produkte und deren immer größere Verschmelzung miteinander.“

„Schwerer wiegen die fortwährenden Bestrebungen, die Dienste auch inhaltlich zu verzahnen und Daten aus einem Dienst für den anderen zu nutzen“, sagte er. Hier habe sich seine Behörde jedoch auf europäischer Ebene nicht durchsetzen können, die Benutzung personenbezogener Whatsapp-Daten für Facebook-Zwecke zu untersagen.

Facebook, Instagram und Whatsapp nicht erreichbar

Der Ausfall zeige auch, wie sehr Facebook in Europa entgegen anderer Verlautbarungen aus den USA betrieben werde. „Die scheinbare Eigenständigkeit der europäischen Anbieter Facebook Ireland Ltd. und WhatsApp Ireland Ltd. besteht vor allem auf dem Papier.“

Technische Probleme bei Facebook und seinen Töchtern WhatsApp und Instagram hatten zu dem Ausfall am Montag geführt. Nach Angaben von Facebook wurde die Konfiguration der entscheidenden Router geändert, die den Datenverkehr zwischen den Datenzentren des Unternehmens regeln. Dabei sei es zu einem Fehler gekommen, der Datenverkehr wurde abgebrochen – unterschiedliche Dienste des Unternehmens funktionierten nicht mehr. Nutzerdaten sollen jedoch nach Angaben des Konzerns nicht betroffen gewesen sein. (dpa/aba)