Leichenfund in Lkw: Zwei Personen festgenommen – Todesursache geklärt

Am Montag wurde gegen 18.45 Uhr die Leiche eines Mannes auf der Ladefläche eines Lkw gefunden. Der Wagen befand sich in der Billstraße in Rothenburgsort. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, ist zumindest die Todesursache bereits geklärt: Der Mann starb eines natürlichen Todes.

Feuerwehr und Notarzt versuchten zunächst, den Mann zu reanimieren – vergeblich. Daraufhin wurde die Hamburger Polizei hinzugerufen.

Hamburg: Mehrere Personen flüchteten als die Polizei kam

Als die Einsatzkräfte ankamen, flüchteten mehrere Personen, die sich zuvor in der Straße befanden. Zwei Männer konnten jedoch festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass sich in dem Container des Lkws mehrere geklaute Fahrräder befanden, Hintergründe hierzu sind jedoch noch unklar.

In welchem Zusammenhang der Fluchtversuch der Männer steht, ist laut Angaben der Polizei bisher nicht bekannt. Am Dienstagmorgen berichtete der polizeiliche Lagedienst der MOPO, dass der Mann eines natürlichen Todes gestorben sei. Die Ermittlungen laufen weiter.

Erst am Montagmorgen hatte ein Passant gegen 3 Uhr die Leiche eines Mannes in der Nähe des Michels entdeckt. Der Mann war offenbar gewaltsam gestorben. Die Polizei fahndet derzeit nach dem Täter beziehungsweise den Tätern. (sd/aba)