Die Einbrecher kamen über ein Kleidungsgeschäft: Juwelier in Hamburg ausgeraubt

Über ein Kleindungsgeschäft sind laut Angaben der Hamburger Polizei noch unbekannte Täter bei einem Juwelier im Jenfelder Einkaufszentrum an der Rodigallee eingebrochen und haben Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Beamten waren am Montagmorgen über den Alarm informiert worden.

Der hatte ausgelöst, nachdem die Verbrecher das Juweliergeschäft betraten. Sie sollen daraufhin schnell und „gewaltsam“ mehrere Vitrinen geöffnet haben, dann in unbekannte Richtung geflüchtet sein. „Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme der mutmaßlichen Täter“, so ein Polizeisprecher.

Hamburger Einkaufszentrum: Schmuck in hohem Wert gestohlen

Der Kriminaldauerdienst übernahm zunächst die Arbeiten an dem Fall, später lösten die Kollegen vom LKA 152 ab. „Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, sich bei der Polizei oder an einem Polizeikommissariat zu melden“, so der Sprecher weiter. Entsprechendes an: Tel. 428 65 6789. (dg)