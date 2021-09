Gute Nachrichten für alle Pendler im Süden Hamburgs: Um den Umstieg vom Rad auf die Bahn zu vereinfachen, wird die Bike + Ride-Anlage am Bahnhof Neugraben noch einmal deutlich ausgebaut. Parallel dazu startet in Harburg der Ausbau der größten Park + Ride-Anlage der Stadt.

Die Bauarbeiten für die Bike + Ride-Anlage in Neugraben haben laut der Hamburger P+R Betriebsgesellschaft bereits begonnen. Perspektivisch soll hier der größte Bike and Ride-Standort im Hamburger Süden entstehen. Derzeit läuft die erste Ausbaustufe mit den Bauarbeiten in den Bereichen Nord-Ost (Am Parkhaus) und Süd-Ost (Busbahnhof).

Hamburger Süden: Bike + Ride wird ausgebaut

Bis Ende des Jahres sollen bereits mehr als 270 neue Stellplätze hinzukommen und die Gesamtzahl auf 880 erhöhen. Nach der Fertigstellung soll der Komplex dann Platz für mehr als 1000 Fahrräder gleichzeitig bieten.

Gleichzeitig wird die Park + Ride-Anlage am Bahnhof Harburg ebenfalls aufgestockt. Künftig sollen hier 1100 Autofahrer einen Platz finden, bevor sie in einen der Züge steigen. Die Bauarbeiten starten bereits diese Woche.

Harburg: Park + Ride soll auf 1100 Plätze ausgebaut werden

„Wir möchten den Nutzern von Bus und Bahn den Umstieg so leicht und attraktiv wie möglich machen“, sagt Jan Krampe, Geschäftsführer der P+R Betriebsgesellschaft. „Gerade im Hamburger Süden sehen wir hierfür großes Potenzial und bauen dafür unsere Kapazitäten sowohl für das Abstellen von Fahrrädern als auch von Autos an den Haltestellen deutlich aus.“

Das Bike + Ride-Angebot in Hamburg an den U- und S-Bahnhöfen soll bis zum Jahr 2030 auf 40.000 ansteigen. Bis 2025 soll es in der Hansestadt bereits rund 28.000 Stellplätze für Fahrräder geben – dafür sind 31 Millionen Euro eingeplant. (aba)