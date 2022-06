Helmpflicht? „Trage ich Helm, fahren Autofahrer radikaler!“

Immer wieder verletzen sich Radfahrer bei Verkehrsunfällen schwer. Häufig genug ist einer der Gründe der fehlende Helm, der eventuell vor Verletzungen am Kopf geschützt hätte. Jüngste Beispiele dafür: zwei tödliche Unfälle in den vergangenen Tagen. Muss eine generelle Helmpflicht her? Nein, sagt beispielsweise der ADFC – es brauche andere Regeln als eine Helmpflicht, um Radfahrer zu schützen. Die MOPO hat sich auf Hamburgs Radwegen umgehört.

„Es braucht nicht noch mehr Regeln für Radfahrer“

Ricarda (arbeitet in der Lebensmittelbranche) und Kristoff (Prokurist), Stellingen: „Wir sind weder dafür noch dagegen. Auf freiwilliger Basis ist es doch gut. Wir sind Schönwetter-Fahrer. Auf dem Arbeitsweg ergibt ein Helm Sinn. Zu viel Verkehr in der Rushhour – aber noch mehr Regeln brauchen wir nicht.“

Helmpflicht? Dieses Paar ist der Meinung, dass es schon genug Regeln gibt

„Ich fahre ohne Helm vorsichtiger“

Jörg Schilling (61, St. Pauli, Kunsthistoriker): „Ich bin gegen eine Helmpflicht. Andere Radfahrer fahren zwar sehr unvorsichtig, da viele Radfahrer die Regeln schlicht nicht kennen. Freiwillig, so wie jetzt, begrüße ich. Ich fahre vorsichtiger ohne Helm.“

Helmpflicht? Da hat dieser Hamburger eine klare Meinung. Er ist dagegen.

„Autofahrer fahren radikaler, wenn ich Helm trage“

Andreas Homann (60, Langenhorn, Grafiker): „Ich bin gegen eine Helmpflicht, weil meine Erfahrung zeigt, dass Autos radikaler fahren, wenn ich einen trage. Außerdem soll es niedrigschwellig bleiben, ohne Vorgaben und weitere Gesetze.“