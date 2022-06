Von Fußgängern gerammt – Fahrradfahrer sterben nach Sturz

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag in Rahlstedt nach einem Sturz ums Leben gekommen. Der Mann war auf einem gemeinsamen Fuß- und Radweg unterwegs, stieß hier mit einem Fußgänger zusammen und kam dadurch zu Sturz. Der Fußgänger flüchtete. Erst am vergangenen Sonntag war ein Radfahrer auf St. Pauli mit einem Fußgänger kollidiert und im Krankenhaus gestorben.

Der tragische Unfall geschah laut Polizei gegen 15.30 Uhr in der Meiendorfer Straße. Hier sei der Radfahrer (67) in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, als ihm zwei Fußgänger unabhängig voneinander entgegen kamen. Mit einem von ihnen stieß der Radfahrer zusammen und kam zu Fall.

Rahlstedt: Fahrradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Fußgänger

Der 67-Jährige erlitt bei dem Sturz lebensgefährliche Kopfverletzungen und kam mit einem Notarzt in die Klinik. Hier verstarb das Unfallopfer am späten Abend. Der am Unfall beteiligte Fußgänger, der auch zu Fall gekommen war, flüchtete. Nach ihm wird nun gefahndet.

Er ist etwa 40 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß mit dunklen, kurzen Haaren. Bekleidet war er mit einem weißen Oberteil mit schwarzen Streifen und einer helle Hose. Vermutlich wurde er bei dem Zusammenstoß am Arm verletzt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 4286 56789.

St. Pauli: Radfahrer kollidiert mit Fußgänger – tot

Erst am vergangenen Sonntag war ein Radfahrer auf St. Pauli mit einem Fußgänger kollidiert. Der 64-Jährige erlitt ebenfalls schwere Kopfverletzungen, an denen er im Krankenhaus starb, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 64-Jährige war am frühen Morgen auf der Reeperbahn gefahren, als plötzlich ein Fußgänger über ein Geländer auf dem Mittelstreifen kletterte und ohne auf den Verkehr zu achten die Fahrbahn überqueren wollte.

Der Radfahrer soll den Fußgänger berührt haben. Dann sei er gegen ein in dieselbe Richtung fahrendes Taxi gestoßen und auf die Fahrbahn gestürzt. Der 19-Jahre alte Fußgänger flüchtete zunächst, meldete sich später aber bei der Polizei.