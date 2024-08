Mitten in der City: Sportartikel-Gigant eröffnet neue Filiale

Da schlägt das Sportlerherz höher: Die Sport- und Outdoor-Kette „Decathlon“ eröffnet ein weiteres Geschäft in Hamburg – in bester Lage.

Alle guten Dinge sind drei: Nach Eröffnungen in Wandsbek und Langenhorn soll noch Ende dieses Jahres ein weiteres „Decathlon“-Geschäft in Hamburg die Türen öffnen.

Decathlon eröffnet Geschäft in der Mönckebergstraße

Dafür hat sich die französische Kette einen sehr zentralen Standort ausgesucht: das Untergeschoss des ehemaligen Saturn-Stores in der Mönckebergstraße, der gerade aufwändig umgebaut wird. Dieser verwandelt sich bis 5. September in das „Tech Village Hamburg“ – Europas größter Elektronikmarkt mit zwei innovativen „Erlebniswelten“.

Auf einer Fläche von 2800 Quadratmetern finden sowohl Sportanfänger als auch Profisportler in dem neuen Geschäft alles, was das Herz begehrt. Decathlon verspricht zudem ein neues Store-Konzept. Was das genau beinhaltet, ist allerdings nicht klar – da müssen sich zukünftige Kund:innen wohl überraschen lassen. In Deutschland ist Decathlon mit mehr als 80 Filialen vertreten und hat rund 5000 Beschäftigte. (mp)