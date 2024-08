Eine wunderschöne herrschaftliche weiße Villa am Harvestehuder Weg hat den Eigentümer gewechselt und soll nun aufwendig saniert werden, damit sie im alten Glanz erstrahlt. In dem weit sichtbaren Palais Blohm wohnten im Laufe der Jahrzehnte schon zahlreiche Prominente. Aber was kostet so ein Traum wohl heute?