Groß-Umbau an der Mönckebergstraße: Was Saturn jetzt in Hamburg vorhat

Was haben eine Technikmesse, eine Gaming-Erlebniswelt und ein Elektro-Shop gemeinsam? Sie alle sind Teil eines neuen Konzepts, das MediaMarktSaturn in der Mönckebergstraße in Hamburg umsetzen will. Der Elektronikhändler plant als Europas größter Elektronikmarkt zwei innovative „Erlebniswelten“.

Das „Tech Village“ ist ein Boutique-Konzept, das an eine Technikmesse erinnert, sagt eine Sprecherin zur MOPO. Hier sollen die Kunden die Möglichkeit haben, die neuesten Technikprodukte von Marken wie Sonos, Sony oder Apple anzufassen und auszuprobieren, sich von Experten beraten zu lassen und in Markenwelten einzutauchen.

Hamburg: Saturn plant Europas größten Elektronikmarkt

Das „Xperion“ soll eine Gaming-Erlebniswelt werden, in der sich Besucher mit Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality oder Hologrammen vertraut machen, an Events teilnehmen oder sogar Beiträge für ihre eigenen Kanäle erstellen können. Bislang bietet der Händler das nur an den Standorten Berlin und Köln.

So sieht das „Tech Village“ in Berlin aus. MediaMarktSaturn Retail Group So sieht das „Tech Village“ in Berlin aus.

Auf insgesamt rund 15.000 Quadratmetern, verteilt auf mehreren Etagen, soll der Markt in der Mönckebergstraße eine riesige Erlebniswelt werden. Allein der Gaming-Bereich soll rund 3500 Quadratmeter einnehmen. Damit ist der Markt in der Hamburger Mönckebergstraße Europas größter Fachmarkt für Elektronik, so die Sprecherin.

Doch auch die regulären Verkaufsflächen wird es weiterhin geben. Die Eröffnung der neuen Erlebnisflächen – der Umbau findet derzeit im laufenden Betrieb statt – ist für den Herbst 2024 geplant. (vd)