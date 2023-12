Millionenschaden für Aurubis nach Silber-Diebstahl: Jetzt geht’s Bande an den Kragen

Tonnenweise silberhaltiges Material sollen sie geklaut und dem Kupferproduzenten Aurubis damit einen Millionenschaden zugefügt haben. Jetzt müssen sich die mutmaßlichen Täter vor Gericht verantworten. Ab heute wird ihnen vor dem Landgericht der Prozess gemacht.

Angeklagt sind sechs Männer im Alter zwischen 33 und 50 Jahren. Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft fünf von ihnen schweren Bandendiebstahl oder gewerbsmäßige Bandenhehlerei vor. Ein weiterer Mann muss sich wegen Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl verantworten.

Zwischen Februar 2020 und Januar 2021 sollen sie – jeweils in wechselnder Beteiligung – insgesamt etwa 5000 Kilogramm edelmetallhaltige Zwischen- und Nebenprodukte vom Firmengelände auf der Veddel gestohlen haben. Dabei handelte es sich um sogenannte Rohsilberfegsel, welche als wertvolle Rückstände während Metallrecycling-und Aufbereitungsprozessen entstehen.

Aurubis: Prozess nach Millionen-Diebstahl startet

Der dadurch entstandene Schaden für das Unternehmen: rund elf Millionen Euro. Das Material sollen die Täter an bislang unbekannte Abnehmer weiterverkauft haben, einen Teil davon verschickten sie laut Anklage auch an metallverarbeitende Betriebe in der Türkei. Für die interne Kommunikation sollen die Beschuldigten Kryptohandys benutzt haben.

Die mutmaßlichen Täter wurden während einer groß angelegten Razzia Mitte Juni festgenommen. Damals untersuchten Polizeibeamte in fünf Bundesländern mehr als 30 Wohnungen, Geschäftsräume und Bankschließfächer. Bei der Dursuchung eines Luxus-Anwesens im Landkreis Stade, erschossen sie dabei zwei Wachhunde. Insgesamt stellte die Polizei neben schriftlichen Unterlagen und elektronischen Speichermedien auch Luxusuhren, rund 200.000 Euro Bargeld, Schusswaffen samt Munition und Teile der Beute sicher.