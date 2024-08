Milder Sonnen-Sommer: Bleibt es in Hamburg weiterhin so schön?

Endlich! In den vergangenen Tagen zeigte Hamburg sich von seiner schönsten Sommerseite. Aber geht es auch genau so heiter weiter?

Nichts Halbes und nichts Ganzes – so richtige Sommerstimmung kommt am Freitag trotz milder Temperaturen nicht auf. Die Sonne lässt sich, wenn überhaupt, nur kurz blicken. Es wird 23 Grad warm. Genau so wechselhaft geht es auch am Wochenende weiter, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst.

Der Samstag beginnt in Hamburg und Umgebung vielversprechend

Der Samstag startet, dank Hochdruckgebiet Julian, sehr freundlich. Bei Sonnenschein und 26 Grad in Hamburg stellt sich eigentlich nur die Frage: an den Strand oder doch lieber ins Freibad? Alle Wasserratten sollten sich allerdings früh auf den Weg machen, denn am Nachmittag schlägt das Wetter direkt wieder um.

Dann kommen die Ausläufer eines Tiefdruckgebiets vom Atlantik im Norden an und sorgen für Schauer und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst rechnet damit, dass in einigen Teilen der Stadt bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter runterkommen können.

Kehrt das sommerliche Wetter in den Norden zurück?

Auch die ganze Nacht über soll es weiterhin wechselhaft bleiben. Bis Sonntagmittag ist immer wieder mit Regen zu rechnen.

Dann endlich die Wetter-Wende. Über den Nachmittag hinweg lockern die Wolken auf und die Sonne kommt wieder zum Vorschein. Bei 25 Grad kann man das Wochenende in Ruhe draußen ausklingen lassen.

Zu Beginn der nächsten Woche geht es dann genau so schön weiter. In Norddeutschland werden Sonne und mehr als 25 Grad erwartet. (zc)