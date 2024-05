Eben noch Großstadt und jetzt das: endlose Weite, Vogelschwärme, menschenleere Elbstrände und Schachblumenwiesen. Von Wedel aus ist es ganz nah, das Wunderland mit Weitblick, das sich gut mit dem Fahrrad und noch besser (Gegenwind!) mit dem E-Bike entdecken lässt. Auf geht’s zur kleinen Rundreise durch die Elbmarsch.

Strand und Zugvögel

Erst sind sie hören, dann zu sehen. Abertausende von Graugänsen fliegen ein, um sich auf den Wiesen in der Elbmarsch bei Hetlingen zu sammeln. Das ganze Jahr über kommen Zugvögel auf dem Weg nach Norden oder Süden ins Naturschutzgebiet. Und mit ihnen Schaulustige und Fotografen. Außer den Vögeln gibt es noch mehr zu sehen. Den Elbstrand an der Hetlinger Schanze zum Beispiel. Oder den Fernsehturm, der selbst von hier noch am Horizont zu erkennen ist.

Weites Land: Die Elbmarsch bei Hetlingen Anke Geffers Weites Land: Die Elbmarsch bei Hetlingen

Tausende von Gänsen nutzen die Elbmarsch bei Hetlingen als Rastplatz. Anke Geffers Tausende von Gänsen nutzen die Elbmarsch bei Hetlingen als Rastplatz.

Nabu-Vogelstation, Wedeler Marsch, Wedel, Mi/Do 10 bis 16 Uhr, Sa/So 10 bis 16 Uhr

Hafen und Garten

Radfahrer und Spaziergänger zieht es zum Haseldorfer Hafen. Noch sind die meisten Boote im Winterquartier, aber der Imbiss „Haseldörper Rööckerkist“ hat am Wochenende geöffnet. Mit Fischbrötchen am Hafenbecken lässt es sich gut aushalten! Von hier führt ein Spazierweg in den verwunschenen Obstgarten. Zur Erntezeit darf jeder Äpfel oder Pflaumen in kleinen Mengen mitnehmen, Hängematten laden zum Ausruhen ein, während in Sichtweite Schafe grasen.

Kleine Idylle: der Sporthafen bei Haseldorf. dpa Kleine Idylle: der Sporthafen bei Haseldorf.

Obstgarten, Hafenstraße, Haseldorf, rund um die Uhr geöffnet

Torten mit Tradition

Weil Ausruhen schon wieder hungrig macht, führt der nächste Stopp nach Hohenhorst ins „Café Grote“. Seit fast 200 Jahren führt Familie Grote dieses wunderbar nostalgische Café mit Bäckerei und Garten. Die Tortenstücke sind riesig und schmecken ausgezeichnet.

Kevin Fesefeldt, Heike und André Grote führen das 1832 gegründete „Café Grote“ in der 7. Generation. Anke Geffers Kevin Fesefeldt, Heike und André Grote führen das 1832 gegründete „Café Grote“ in der 7. Generation.

Café Grote, Deichstr. 3, Haselau, Mi bis So 7 bis 17 Uhr

Das Herrenhaus in Haseldorf wird privat genutzt, der dazugehörige Gutspark ist öffentlich zugänglich. Anke Geffers Das Herrenhaus in Haseldorf wird privat genutzt, der dazugehörige Gutspark ist öffentlich zugänglich.

Herrenhaus und Park

Auf dem Rückweg noch ein bisschen Kultur: Zum Herrenhaus in Haseldorf gehört ein öffentlich zugänglicher Gutspark mit einer kleinen Kapelle. In der Nähe steht das Elbmarschenhaus mit Informationen zur Region. Hier gibt es auch Auskunft über die Schachblumenwiese. Gerade jetzt fangen die seltenen Blumen an zu blühen.

Elbmarschenhaus, Hauptstr. 26, Haseldorf, Fr bis So 10 bis 16 Uhr