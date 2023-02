Ab ins Wasser! Ein Freibad-Besuch gehört wohl für die meisten zu gelungenen Sommerferien dazu. Bei mehr als einem Dutzend Bädern in der Stadt fällt die Auswahl schwer, doch die MOPO gibt eine Übersicht: Wo macht in Hamburg ein Freibad-Besuch besonders viel Spaß? Und welches Bad ist vielleicht (noch) ein Geheimtipp?

Ab ins Wasser! Ein Freibad-Besuch gehört wohl für die meisten zu gelungenen Sommerferien dazu. Bei mehr als einem Dutzend Bädern in der Stadt fällt die Auswahl schwer, doch die MOPO gibt eine Übersicht: Wo macht in Hamburg ein Freibad-Besuch besonders viel Spaß? Und welches Bad ist vielleicht (noch) ein Geheimtipp?

Baden mitten im Grünen: Das Freibad Duvenstedt

Von großen Bäumen eingerahmt befindet sich das Freibad Duvenstedt im Norden Hamburgs. Mitten im Grünen lässt es sich gut aushalten – entweder im Wasser oder auf der großen Liegewiese. Auch dieses Bad sollte 1984, ähnlich wie das in Farmsen, geschlossen werden, da die Stadt es als unrentabel einstufte. Doch engagierte Duvenstedter wehrten sich dagegen – mit Erfolg.

Der Verein, der das Freibad nun betreibt, nimmt zwar keine neuen Mitglieder auf, aber auch Nicht-Mitglieder können noch bis zum 31. August von 11 Uhr bis 18 Uhr das Bad besuchen. Der Kiosk ist derzeit geschlossen. Kinder bis 13 Jahren zahlen 1 Euro, Ältere 2,50 Euro. Adresse: Puckaffer Weg 3.

Freibad mit Nervenkitzel: Das Sommerfreibad Kaifu-Bad (Eimsbüttel)

Ein Sprung aus zehn Metern Höhe? Wer Nervenkitzel möchte, kann im Freibad Kaifu den großen Sprung wagen. Ein 50 Meter und ein 25 Meter langes Schwimmbecken bieten die Möglichkeiten zum Bahnenziehen. Bei der Boule-Anlage und beim Wasserspielplatz finden Groß und Klein Spaß, wenn sie gerade nicht im Wasser sind. Die typische Freibad-Pommes aus dem Kiosk können Sie auf der Liegewiese genießen.

Das Freibad Kaifu mit einem 10-Meter-Turm – nichts für schwache Nerven. dpa | Markus Scholz Das Freibad Kaifu mit einem 10-Meter-Turm – nichts für schwache Nerven.

Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags 9 Uhr bis 20 Uhr und samstags und sonntags 10 Uhr bis 20 Uhr. Erwachsene zahlen 6,80 Euro Eintritt, 12- bis 16-Jährige zahlen 3,20 Euro und Kinder unter 12 Jahren 1,60 Euro. Adresse: Hohe Weide 15.

Freibad mit Blick auf die Elbe: Das Sommerfreibad Finkenwerder

Planschen mit Blick auf die vorbeifahrenden Kreuzfahrtschiffe – das können Besucher:innen des Freibads in Finkenwerder erleben. Das Becken ist 50 Meter lang, für die Kleinsten gibt es einen separaten Planschbereich. Neben einem 1-Meter- und 3-Meter-Sprungbrett warten auf Sportbegeisterte ein Beachvolleyball- und Fußballfeld sowie Tischtennisplatten.

Das Freibad in Finkenwerder – eines der schönsten Bäder Hamburgs. Bäderland Das Freibad in Finkenwerder – mit Blick auf die Elbe.

Das Freibad ist jeden Tag von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, die Eintrittspreise betragen 3,70 Euro für Erwachsene, Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren zahlen 1,70 Euro und Kinder unter 12 Jahren einen Euro. Adresse: Finksweg 82.

(Nicht nur) für FKK-Fans: Das Sommerbad Volksdorf

In Volksdorf betreibt der HFK (Hamburger Bund für Freikörperkultur und Familiensport e.V.) das Sommerbad am Waldrand. Gebadet werden kann unbekleidet oder in Bikini und Co., Sportfans können sich kostenlos Volleybälle, Badminton-Equipment sowie Tennis- und Tischtennis-Zubehör ausleihen. Der Kiosk hat derzeit geschlossen, daher müssen sich die Besucher selbst verpflegen.

Das Naturbad Volksdorf HFK/hfr Das Naturbad Volksdorf

Das Freibad befindet sich an einem Natursee und hat täglich von 10.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Kinder unter 6 Jahren können gratis ins Bad, bis 15 Jahre zahlt man 2,50 Euro, alle anderen 4,50 Euro. Adresse: Moorbekweg 100.

Bad mit Riesen-Wiese: Das Freibad Marienhöhe (Sülldorf)

In den Sommerferien die heißen Tage auf der Liegewiese genießen? Im Freibad Marienhöhe haben Sie auf 26.500 Quadratmetern genügend Platz dafür. Zwei Rutschen und ein 1-Meter- und 3-Meter-Brett bieten aber auch Spaß für aktive Wasserratten.

Kleinere Freibadbesucher:innen finden im Nichtschwimmerbereich und im Planschbecken einen guten Platz. Für Abwechslung sorgen einen Beachvolleyball-Feld, ein Spielplatz und Tischtennisplatten.

Das Freibad Marienhöhe imago/Lars Berg Das Freibad Marienhöhe hat eine große Liegewiese.

Das Freibad Marienhöhe ist mittwochs bis sonntags von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. 3,70 Euro werden für Erwachsene fällig, Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren müssen 1,70 Euro zahlen und Kinder unter 12 Jahren einen Euro. Adresse: Luzerneweg 1-3.

Familienfreundliches Naturbad: Das Strandbad Farmsen

Eigentlich sollte das Strandbad Farmsen, eine ehemalige Tongrube, schon 1987 schießen – die damaligen Betreiber Hamburger Wasserwerke hielten es für nicht mehr rentabel. Für die Farmsener eine Hiobsbotschaft. Sie gründeten den „Verein Strandbad Farmsen“, übernahmen die Anlage 1988 und betreiben dort seither ein besonders bei Familien beliebtes Sommerbad. Highlights sind die Wasserrutsche, der 200 Meter lange Sandstrand und ein Ponton auf dem Wasser.

Das Bad ist bei gutem Wetter jeden Tag von 11 bis 19 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet für Kinder 2 Euro, Erwachsene zahlen 4 Euro. Adresse: Neusurenland 67

Freibad für Triathleten: Das Sommerfreibad Naturbad Stadtparksee (Winterhude)

Vermutlich kennt jeder in Hamburg das Freibad im Stadtpark – ein Geheimtipp ist es also nicht, aber trotzdem sehr empfehlenswert. Besucher:innen können mitten im gefilterten Wasser und umgeben von Grün ihre Bahnen ziehen. Vor allem bei Triathlet:innen ist das Freibad beliebt, weil es den Wettkampfbedingungen sehr nahe kommt. Für Kinder gibt es einen Spielplatz.

Das Freibad Stadtparksee ist besonders gut für Triathlet:innen geeignet. dpa | Sven Hoppe Das Freibad Stadtparksee ist besonders bei Triathlon-Fans beliebt.

Das Bad ist jeden Tag von 12 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Kinder unter 12 Jahre zahlen 1 Euro Eintritt, bis 16 Jahre muss man 1,70 Euro berappen, für alle anderen werden 3,70 Euro fällig. Adresse: Südring 5b.

Ein Freibad wie früher: Das Poseidon-Bad (Eidelstedt)

Ein Bad ohne viel Chichi, dafür mit viel Charme: das Poseidon-Bad in Eidelstedt. Hier, wo auch Hamburgs Wasserballer trainieren, kann man im Sommer in zwei Sportbecken seine Bahnen ziehen oder im Nichtschwimmerbecken gemütlich planschen. Ein Kinderspielplatz, Beachvolleyballfelder und Tischtennisplatten sind auch vorhanden. Das Bad wird seit 1969 vom gleichnamigen Verein betrieben eine echte Institution in Hamburg!

Es gibt unterschiedliche Öffnungszeiten und Zeitfenster: Mitglieder können unter der Woche von 6.30 Uhr bis 20 Uhr schwimmen, Nicht-Mitglieder müssen sich ein Zeitfenster buchen: entweder von 10 bis 13 Uhr (am Wochenende bereits ab 9 Uhr) oder von 14 bis 20 Uhr (am Wochenende nur bis 19 Uhr). Der Eintritt kostet für Erwachsene je nach Zeitfenster 5 Euro beziehungsweise 7 Euro, Kinder, Schüler und Studenten zahlen 3,50 Euro oder 4 Euro. Familienkarten kosten 14 beziehungsweise 16 Euro. Adresse: Olloweg 51

Freibad mit Karibik-Feeling: Beach Hamburg (Dulsberg)

Die Füße stecken im Sand, dazu plätscherndes Wasser im Hintergrund – hier kommt Urlaubsstimmung auf! Vor allem für kleine Besucher:innen bietet das Bad in Dulsberg tolle Möglichkeiten: Wellenrutsche, Kinderbecken und einen Spielplatz. Wer möchte, kann sich auch einen Liegestuhl für 3 Euro ausleihen.

Eine Besonderheit des Freibades: Die Eintrittskarten müssen vorher online gebucht werden, ein Kartenkauf vor Ort ist nicht möglich. Die Karten können dann nur für den selben und den nächsten Tag gekauft werden. Kinder bis 12 Jahren zahlen 2 Euro, Jugendliche und Erwachsene 4 Euro. Das Bad ist täglich von 10 Uhr bis 14 Uhr und von 15 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Adresse: Alter Teichweg 220.

Freibad am See: Das Freibad Ostende (Tonndorf)

Den Sommertag am See verbringen? Im Freibad Ostende können Besucher:innen im See schwimmen und am Strand die Seele baumeln lassen. Hier steht ein mehr als 100 Meter langer Schwimmbereich zur Verfügung. Ein 1-Meter- und ein 3-Meter-Turm garantieren Spaß auch für etwas Mutigere.

Montags bis freitags ist das Freibad von 12 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 19 Uhr. Kinder von 2 Jahren bis 12 Jahren zahlen 2 Euro, Ältere 3,50 Euro. Adresse: Tonndorfer Strand 37.