Schulneubau für 80 Millionen: Vergesst das Personal nicht!

80 Millionen Euro investiert die Stadt in einen neuen Schul-Campus in Wilhelmsburg. Ein weiteres Leuchtturm-Projekt wird in der HafenCity realisiert. Das Signal: Hamburg versucht mit Milliarden die Schulen zukunftstauglich zu machen. In Zeiten von Meldungen über Lehrermangel ist das ein wichtiges und gutes Zeichen: Die Bildung hat Priorität.

Brennpunkt? Viele Lehrer wollen sich das nicht antun!

Doch die Stadt darf nicht nur in Steine investieren. Wer in die Brennpunkte wie Wilhelmsburg, Steilshoop oder Osdorfer Born geht und dort mit den Verantwortlichen in den Schulen spricht, der wird vor allem eines feststellen: Die Schulen haben ein großes Problem damit, gutes Personal zu bekommen. Die Fluktuation in den Lehrerzimmern ist hoch, weil viele die enorme (psychische) Belastung nicht lange aushalten. Die Zahl der Bewerber auf offene Stellen ist dagegen im Vergleich gering, weil viele der Lehrkräfte sich fragen: Warum soll ich in einem schwierigen Milieu arbeiten, wenn ich auch in Ottensen oder den Walddörfern das gleiche Geld verdienen kann?!

Das könnte Sie auch interessieren: Ties Rabe: In der Schulpolitik ist ein rationaler Dialog schwierig!

Hier muss die Stadt ebenfalls dringend reagieren und realisieren, dass es Anreize braucht, um guten Unterricht möglich zu machen. Bessere Bildung benötigt zwei Dinge: motiviertes Personal UND eine gute Ausstattung.