Kommentar zu Nachtzügen: Das reicht längst noch nicht!

Als ich ein Kind war, sind wir mit dem Nachtzug von Altona nach Südfrankreich gefahren – schnell, komfortabel, umweltfreundlich. Das geht schon lange nicht mehr. Verbindungen wurden eingestellt, Züge außer Betrieb genommen, die Deutsche Bahn hat sich sogar komplett aus dem Nachtzug-Geschäft verabschiedet – Fliegen war einfach konkurrenzlos günstig.

Doch jetzt können wir in Europa gerade live den Klimawandel mit Dürren und Hitzewellen beobachten. Und jeder weiß: Es muss sich was ändern, und zwar schnell. Da kommen die neuen Nachtzug-Waggons, die Montag in Altona vorgestellt wurden, gerade recht. Bequem und klimafreundlich durch Europa reisen klingt perfekt. Was fehlt, sind die Strecken: Nach Wien, Innsbruck, München oder Zürich lässt sich super reisen ab Hamburg.

Aber man kommt weder nach Paris oder Rom und schon gar nicht ans Mittelmeer oder den Atlantik. Die Nachtzug-Welt endet an den Nordalpen und Fliegen ist trotz Ölpreis-Anstieg oftmals immer noch billiger.

Kerosin-Preise rauf! Infrastruktur ausbauen!

Das wird sich nur ändern, wenn die Politik endlich durchgreift: Kerosin muss sich drastisch verteuern und von dem Geld die Infrastruktur für Langstreckenzüge massiv ausgebaut werden.