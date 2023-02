In Deutschland ist das Streckennetz allerdings noch nicht so gut ausgebaut: Hauptanbieter hierzulande sind bislang die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), die mehrere Verbindungen mit ihrem Nightjet bedienen. Mit den meisten geht es ab Hamburg in den Süden, bald gibt es aber auch eine neue Strecke nach Skandinavien.

Weniger Flüge, weniger CO₂ in der Luft: Die Rechnung ist eigentlich ganz einfach. Das Flugzeug ist oft das schnellste Verkehrsmittel, um weiter entfernte Ziele anzusteuern. Doch immer mehr Menschen wollen klimaschonend reisen – und steigen deshalb auf die Bahn um, auch auf längeren Strecken. Vor allem das Angebot der Nachtzüge wächst kontinuierlich. Die MOPO machte den Check: Welche Ziele sind ab Hamburg im Angebot?

Abends einsteigen, die Nacht durchschlafen und morgens entspannt Hunderte von Kilometern entfernt wieder aussteigen: Die Vorteile des Reisens im Nachtzug liegen auf der Hand. Hinzu kommt: Wer Bahn fährt statt zu fliegen, reist auch klimabewusst.

Das sind die Nachtzug-Verbindungen ab Hamburg

So kann man bald von Hamburg-Altona nach Stockholm mit dem Zug reisen – entspannt in einem Schlafabteil über Nacht. Das günstigste Ticket kostet 24,90 Euro für einen Sitz- und 44,90 Euro für einen Schlafplatz. Die Zugverbindung startet ab September, buchbar sind die Plätze schon jetzt: Anbieter ist die schwedische Eisenbahngesellschaft „SJ“, gefahren wird sechsmal die Woche, unterwegs gibt es einen Halt unter anderem in Kopenhagen.

Ab Hamburg kommt man zudem mit dem Nightjet der ÖBB bis nach Zürich, mit Halt unter anderem in Hannover, Göttingen, Frankfurt am Main, Freiburg und Basel. Tickets gibt es auch über die Schweizerische Bundesbahnen (SBB). Neben dem Schlafwagen ab 69 Euro kann man im Nightjet der ÖBB im Liegewagen ab 49 Euro, aber auch im Sitzabteil ab 29 Euro pro Person reisen. Abfahrt ist um 20.35 Uhr jeden Abend in Hamburg-Altona, Ankunft in Zürich am nächsten Morgen um 9.05 Uhr.

Blick in einen ÖBB-Liegewagen IMAGO / Manfred Siebinger Blick in einen ÖBB-Liegewagen

Die ÖBB bieten mit dem Nightjet eine weitere Linie ab Hamburg an, unter anderem über Würzburg, Nürnberg und München nach Innsbruck. Für den Preis von ebenfalls mindestens 69 Euro im Schlafwagen fährt ein Zug an jedem Abend der Woche um 20.29 Uhr in Hamburg-Altona ab und erreicht die österreichische Stadt um 9.14 Uhr.

Eine dritte Nachtzugstrecke des ÖBB ab Hamburg bringt einen ab 69 Euro im Schlafabteil jeden Abend nach Wien. Ebenfalls von der ÖBB betrieben, fährt der Nightjet um 20.11 Uhr in Hamburg-Altona ab und bringt einen über Hannover, Göttingen, Würzburg, Regensburg und Passau in die österreichische Hauptstadt, wo man gegen 9.19 Uhr ankommt.

Von Hamburg aus kommt man auch mit dem Anbieter „Urlaubs-Express“ in den Süden. Nach München, Innsbruck und Lörrach startet der Nachtzug in Hamburg-Altona um 21.32 Uhr, Verona wird ab Altona um 18 Uhr angefahren, nach Villach startet die Reise um 18.56 Uhr.

An welchen Tagen gefahren wird, hängt dabei von der Saison ab: Ab Juli kann man etwa jeden Freitag eine Fahrt nach Verona buchen, immer donnerstags kommt man nach Lörrach und ab August auch nach München und Innsbruck. Villach wird an einigen Dienstagen angefahren. Die Preise sind variabel und bewegen sich für ein Schlafabteil zwischen 89 und 169 Euro.

Darüber hinaus kann man bei der Deutschen Bahn weitere Verbindungen buchen, die von internationalen Partnergesellschaften bedient werden. So ist auch ab anderen Städten eine entspannte Reise über Nacht durch ganz Europa möglich.