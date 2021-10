Corona-Impfungen: Worauf wartet ihr noch?

Die Kurven gehen steil nach oben: Infektionszahlen, Krankenhauseinweisungen, Todesfälle. Die Corona-Situation in Bulgarien und Rumänien ist komplett außer Kontrolle, die Bilder aus den überfüllten Intensivstationen sind erschreckend. Der Hauptgrund für das Desaster: In den beiden EU-Staaten sind verhältnismäßig wenige Menschen vollständig geimpft (Bulgarien: 20 Prozent; Rumänien: 30,7). Und auch bei uns stagniert seit Monaten die Impf-Quote.

Wer auf Langzeitstudien wartet, der hat den Ernst nicht begriffen

Ich verstehe das nicht. Es muss doch mittlerweile allen Menschen bewusst sein, dass nur eine Impfung einen hohen Schutz bietet. Ein Freund von mir, der noch immer ungeimpft ist, will „erstmal warten“. Worauf? „Langzeitfolgen-Studien!“ Aha. Und wenn Ärzte und Wissenschaftler sagen, dass weitere Nebenwirkungen längst bekannt geworden wären? Antwort: „Darauf will ich mich nicht verlassen. Man weiß ja nie.“ Worauf denn bitte dann, wenn nicht auf Menschen, die sich damit nachweislich auskennen?

Impfverweigerung ist die pure Ignoranz

Was ist das eigentlich für eine Ignoranz? Wo die Impfquoten niedrig sind, wird es ungemütlich. Wo viele Menschen sich dem Piks verweigern, werden Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder ein schwaches Immunsystem haben, gefährdet. Kleine Kinder, ältere Menschen, Kranke. Ich verstehe nicht, warum einige Menschen das selbst nach anderthalb Jahren Pandemie noch immer ignorieren. Mich macht das fassungslos. Seit Wochen appellieren Virologen, Mediziner, Wissenschaftler, Pfleger oder Angehörige von Betroffenen, dass sich die Menschen impfen lassen, doch offenbar reichen nicht mal Bilder von sterbenden Menschen, um ein Umdenken bei einigen zu bewirken. Was muss denn noch passieren, damit wirklich alle Menschen alles dafür tun, damit die Pandemie ein Ende findet? Liebe Kimmichs & Co., worauf wartet ihr noch?