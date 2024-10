Mehr Milliardäre als je zuvor: Das sind die reichsten Deutschen – Kühne rutscht ab

Es ist ein neuer Rekord: In Deutschland sollen aktuell 249 Milliardäre leben. Auch ein Hamburger befindet sich unter den reichsten Unternehmern des Landes – im vergangenen Jahr war er allerdings noch besser positioniert.

Und der reichste Deutsche ist … Lidl-Gründer Dieter Schwarz (85), wie das „Manager Magazin“ berichtet. Mit einem geschätzten Vermögen von rund 47,3 Milliarden Euro liegt er mit Abstand an der Spitze. Er zog in diesem Jahr damit an den BMW-Großaktionären Susanne Klatten (62) und Stefan Quandt (58) vorbei. Deren Vermögen soll bei rund 34,4 Milliarden Euro liegen.

Auf Platz drei liegt mit 33,8 Milliarden Euro liegt weiterhin Familie Merck, der die Mehrheit am gleichnamigen Pharma- und Chemiekonzern gehört.

Die 10 reichsten Deutschen im Ranking

43,7 Milliarden Euro: Dieter Schwarz (Lidl, Kaufland)

34,4 Milliarden Euro: Familie Susanne Klatten und Stefan Quandt (BMW, Altona, SGL Carbon)

33,8 Milliarden Euro: Familie Merck (Merck)

31,3 Milliarden Euro: Familie Reimann (JAB Holding, Keurig Dr Pepper, Coty)

29 Milliarden Euro: Klaus-Michael Kühne (Kühne + Nagel, Hapag-Lloyd, Lufthansa, Flix)

27 Milliarden Euro: Familien Albrecht und Heiser (Aldi Süd)

24,6 Milliarden Euro: Familie Henkel (Henkel)

19,3 Milliarden Euro: Familie Porsche (Porsche)

18,9 Milliarden Euro: Familie Theo Albrecht junior und Familie Babette Albrecht (Aldi Nord, Trader Joe's)

17,7 Milliarden Euro: Andreas von Bechtolstein (Arista Networks)

Hamburger Unternehmer Klaus-Michael Kühne nur noch auf Platz fünf

Einer rutschte in dem Ranking allerdings ab: der Hamburger Unternehmer Klaus-Michael Kühne, der zuletzt mit seinen Plänen für die Rettung des Elbtowers in den Schlagzeilen war. Im Vorjahr lag der HSV-Mäzen mit seinem Vermögen von rund 28,5 Milliarden Euro noch auf Rang vier. Jetzt landete er trotz des Zuwachses von 500 Millionen Euro nur noch auf Platz fünf.

Das „Manager Magazin“ veröffentlicht jährlich eine Liste mit den reichsten Unternehmern und Familien des Landes. (mp)